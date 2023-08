Estos fueron los motivos por los que Carlos Vives decidió separase de Margarita Rosa de Francisco

La pareja se conoció en las grabaciones de la icónica novela Gallito Ramírez en 1986, en donde los dos fueron los protagonistas de la producción dirigida por Julio César Luna, el cantante interpretó a Javier, conocido como ‘Gallito Ramírez’, quien estaba enamorado de Carmenza Lavalle, ‘La niña Mencha’, interpretada por Margarita.

El amor pasó de la ficción a la realidad. En 1988 decidieron unir sus vidas en matrimonio, pero la relación duro tan solo dos años. Finalmente, decidieron divorciarse y esta vez, fue Carlos Vives quien contó cuál fue la razón de la separación. Sus seguidores tomaron con mucha sorpresa la noticia, ya que los veían como una de las parejas más sólidas de la farándula nacional.

Los detalles de la relación que sostuvo con “La niña Mencha” fueron revelados durante una entrevista hecha por el mexicano Yordy Rosado. Allí el interprete de Volví a nacer también manifestó que en varias ocasiones ha sido víctima del desamor.

Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco Tomada de Instagram @carlosvives @margaritarosadefrancisco

[ “La soledad me atrapa” Margarita Rosa de Francisco reveló cómo se siente al lado de su esposo ]

Así mismo, el reconocido artista reveló las razones que los llevó a terminar su matrimonio y confesó que no había tanto amor como cuando se conocieron. “No quiero sonar pretencioso, pero sí tuve mis desamores terribles, con Margarita… Margarita no me quiso al final, eso me hizo sufrir mucho”.

Aunque se divorciaron, Carlos y Margarita siguieron cultivando una gran amistad. Tres décadas después todavía se siguen admirando el uno al otro. “Es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué vamos a hacer. Así es la vida, a veces ganamos, a veces perdemos”, dijo.

En la entrevista el presentador mexicano sostuvo que eran una pareja digna de admirar por haber respetado el espacio de cada uno. Carlos Vives resaltó que aunque no se ven frecuentemente, siempre han llevado una relación cordial y que desde el momento en que se separaron, cada uno llevó su vida por caminos diferentes.

Actualmente, Margarita Rosa de Francisco vive en Miami con su pareja, el fotógrafo neerlandés Will van der Vlugt y Carlos Vives lleva una relación desde el 2008 con la modelo y exreina Claudia Elena Vásquez.