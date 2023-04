“Traté de ser marihuanera”: Margarita Rosa reveló las inesperadas situaciones que atravesó desde su juventud

Margarita Rosa de Francisco es una reconocida actriz, escritora y presentadora, quien se ha destacado en producciones como: ‘Café con aroma de mujer’, ‘El Desafío’, ‘Viaje al centro de la tierra’, entre otras, sin dejar de lado, su talento para la música.

La caleña en las últimas semanas ha hecho parte de distintos programas de entretenimiento promocionando su libro ‘Margarita va sola’ y es que en medio de una entrevista se confesó y les respondió a quienes la catalogan como ‘marihuanera’ y demás “chismes” que han ido surgiendo

De Francisco inició su relato indicando que uno de los “chismes” más recurrentes con respecto a su vida ha sido el de ser ‘mariahuanera’: “La verdad es que nunca lo fui, traté de ser marihuanera, de verdad traté, le puse empeño y todo, pero no cuadré con esa droga”.

Seguidamente, la escritora aseguró que en sus años de juventud si probó la cocaína, según ella, porque en ese tiempo esta era la droga de las fiestas. Sin embargo, desde muy corta edad ha tenido un gusto por el ejercicio, razón por la cual decidió no quedarse en este mundo, ni lo es: “Les gusta decirme que soy drogadicta”.

Por otro lado, Margarita indicó que durante mucho tiempo pensó que todo el mundo la quería, pero luego teniendo una mayor cercanía en las redes sociales, según ella, se percató que era “detestada” en Twitter: “Así era yo de narcisa y egocéntrica”, en medio de risas. Asimismo, resaltó que cada quien puede hacer lo que quiera con su nuevo libro “Los que se quieran limpiar el trasero con mi libro no me parece mal destino”.

Finalmente, De Francisco resaltó que escribe desde muy pequeña, pero puede vivir sin escribir. Además, aseguró que ha aprendido de cada uno de sus fracasos, pues es allí, donde se confronta sobre los distintos actos que pasan en su vida: “Le tengo cariño a los fracasos que he tenido, el éxito es más fácil”.

La presentadora confesó que desde niña quiso ser reconocida debido a que fue la del medio de sus otros dos hermanos. Sin dejar de lado, que durante su época escolar se destacaba por distintas y creativas actividades. Por ahora busca desandar mencionado camino, con el fin de que ella misma pueda reconocerse: “ha sido un viaje hacia adentro (…) Me reconoció la gente, pero no me reconocí yo misma”.