“Empiezan bastante oscuros y nublados”: Josse Narváez pasó desagradable momento y hasta tuvo que pedir ayuda

Josse Narváez es un cantante, presentador y actor quien desde hace varios años hace parte de la esfera del entretenimiento en donde se ha ganado el cariño de sus fans no solo por su relación Cristina Hurtado. También, por su participación en el programa ‘Guerreros’ del Canal 1 y por su supuesto, su regreso a la industria de la música con ‘Hombres a la plancha’.

El cordobés desde hace varios meses estaría en medio de varias grabaciones para una nueva producción la cual tendrá lugar en el Canal RCN y también contaría con la participación de destacadas figuras como lo son Julián Román, Geraldine Zivic, y Luis Eduardo Arango. El set principal tendría lugar cerca a Bogotá en donde Josse al parecer, debe transportarse diariamente hasta este sitio.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para Narváez, pues a través de un en vivo en su cuenta de Instagram mostró en el cual dejó claro que era una de las pocas ocasiones en que realizaba este tipo de actividades y por ende, se sentía extraño. Seguidamente, Josse indicó que antes de llegar a uno de los peajes y teniendo en cuenta que llevaba aproximadamente 10 minutos de retraso para el cumplimiento de su horario no encontró su billetera, motivo por el cual generó preocupación, ya que no tenía efectiva y estaba a punto de llegar.

Asimismo, el actor resaltó que vio como única salida a un hombre que lucía un chaleco y fue a quien le pidió prestados 20.000 pesos con el fin de suplir este cobro. Josse indicó: “Ya me iba a devolver, pero el retorno estaba lejísimos, después de 10 minutos de tarado, pagué el peaje y la billetera ahí detrás, juep%t&”, destacando que logró verla en la silla de que carga para su pequeño hijo Mateo.

Narváez destacó que primera vez quería compartir algunas de sus experiencias con sus fans y dejarles una reflexión: “Los días empiezan muy mal bastante oscuros, nublados, grises, circunstancias raras, actitudes de personas raras, envidia, rabia, celos, la gente que calumnia eso está a la orden del día”. Asimismo, indicó que no son situaciones que suele atravesar, sin embargo, las pocas que pasan trata de analizarlas de principio a fin buscando entender el motivo de cada una de estas y permitirse hace un análisis sobre las malas energías y el actuar que a diario se tienen en todos los aspectos.

Finalmente, el presentador aseguró que no todo es malo, pues lo importante es no dejarse absorber por las malas energías que provienen de ciertas personas, dejando claro que estas se deben quedar fuera: “Son producto de cosas y de vidas triste también, hay que verlo con compasión”, reiteró Josse.