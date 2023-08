“Yo no soy”, Lina Tejeiro advierte a sus fans de estafas a su nombre

Lina Tejeiro se ha consolidado como una importante actriz colombiana y creadora de contenido en redes sociales, por lo que varias marcas la han contratado como su imagen para llegar a más personas.

Con sus más de 10 millones de seguidores en Instagram, la joven llanera ha conquistado al público con sus ocurrencias, su personalidad y profesionalismo.

Lina, quien ha enfrentado serios problemas de salud a raíz de los biopolímeros en sus glúteos, tuvo que pausar su carrera artística y enfocarse a las marcas para las cuales graba comerciales y pautas.

Es por ello, que por medio de sus historias de Instagram, Lina Tejeiro con total sinceridad habló a sus seguidores y advirtió que algunos perfiles se hacen pasar por ella para estafarlos.

“Este es el único perfil real del que yo tengo manejo y control absoluto de lo que publico y me hago responsable de las pautas que yo hago, pero también hay perfiles que yo no sé quiénes los manejan... este tipo de páginas están haciendo publicidades falsas de una tal persona que les ayuda a invertir y a manejar su dinero y les termina robando”, comenzó diciendo.

Y continuó, “por favor no caigan, no soy yo, yo no hago ese tipo de pautas, son etas páginas de fans que dicen “ser mías fans” y los terminan robando”.

Lina Tejeiro también aprovechó para recalcar que en las diferentes plataformas sociales, los únicos perfiles aprobados por ella cuentan con el “chulito azul” de verificación, por lo que si siguen las cuentas de fans a su nombre, ella no se hace responsable de los contenidos.

La actriz invitó a quienes la ven a que sigan solo su cuenta, pues según ella, esas cuentas publican el mismo contenido que ella en su perfil verificado.