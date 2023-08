¡Por atrevido! Imitador de Yo me llamo se pasó de listo con Amparo y la diva lo dejó en su sitio (captura de pantalla Yo me llamo)

Sin lugar a dudas, cada episodio de Yo me llamo trae consigo nuevas emociones no solo para el público, sino para el jurado conformado por Amparo Grisales, Cesar Escola y Pipe Bueno. En el escenario se han presentado cantidad de artistas, algunos han logrado erizar a la diva con su talento en el arte de la imitación, otros, por el contrario, han pasado pena frente a los televidentes y los jueces con sus presentaciones no tan similares a los artistas que dicen representar.

Pero al ‘templo de la imitación’, no solo han llegado cantantes solistas, sino que también se han presentado diferentes agrupaciones, como lo han sido los imitadores de Rikarena y Morat. Estos últimos protagonizaron una escena bastante bochornosa por parte de uno de los miembros de su equipo.

Al parecer el que hacía de Simón Vargas, en el grupo de los imitadores, quiso pasarse de listo con Amparo Grisales, pues le pidió un beso frente a todos los espectadores. La diva de la televisión se disponía a darle un beso en la mejilla cuando el joven en un intento de que la actriz lo besara en la boca volteó su rostro, pero ella lo esquivó rápidamente.

Esto hizo que Amparo lo regañara y le advirtió que si lo volvía a hacer ella ya no le daría ese beso. El joven presumió diciéndole a la actriz “yo sé que tú quieres”, palabras que terminaron por ofender a Amparo que llamó ‘atrevido’ al concursante y por petición de sus compañeros acepto darle el beso pero en su mejilla.