Espectadores de ‘Lo Sé Todo’ furiosos por nuevas presentadores del programa se manifestaron en redes sociales

‘Lo Sé Todo’ se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más vistos en Colombia, no solo por la información, sino por la frescura y calidad de las presentadoras que están todos los días junto a Ariel Osorio. Sin embargo, algunos se han dado cuenta de que últimamente ha habido muchos cambios de presentadoras, lo que ha generado comentarios encontrados en sus espectadores.

Lea también: ¿Cayó en la mentira?, Álvaro Uribe Vélez dejó mal parada a ‘Epa Colombia’ y ahora la critican en internet

Elianis Garrido y Mafe Romero llevan años siendo las presentadoras del programa y lo cierto es que se habían convertido en el trío perfecto, pues el programa se sentía muy dinámico y había confianza y frescura. Sin embargo, algunos quedaron sorprendidos al darse cuenta que Mafe Romero no estaría más, pues tal como lo anunciaron, abandonaba el programa de entretenimiento del Canal 1.

Lo cierto es que están realizando varias pruebas con otras presentadoras como ‘Nanis’ Ochoa, Daniela Vega, Yailin Cabrera, entre otras famosas colombianas. A pesar de que cada una de ellas es muy bella, los espectadores no parecen estar de acuerdo y extrañan a las presentadoras que vieron durante tantas tardes.

Lea también: Libre de biopolímeros: Koral Costa celebra su reciente operación y tener “nuevos labios”

A través de las redes sociales, muchos usuarios comentaron lo que pensaban:

“Ese programa decayó mucho, Elianis se mantiene más afuera que en el programa, y llevan a presentar a personas que no han estado de presentadoras nunca, al menos yo no sé quiénes son”, “no ahora sí, ese programa se volvió bien malo porque ponen tres personas nada que ver, si no lo sabían esa cambiadera de presentadora baja mucho ese programa”, “el programa es EXCELENTE, lástima que sus presentadoras sean tan inconstantes, eso es lo que admiro de Ariel, que nunca falta y eso es profesionalismo en su trabajo”, afirmaron en redes sociales.