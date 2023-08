¿Mejor que Paola Jara? Aleja del ‘Desafío The Box’ mostró su talento como cantante y dejó a más de uno sorprendido

Aleja 'Desafío The Box Aleja 'Desafío The Box

Aleja Martínez del ‘Desafío The Box’ se convirtió en la más reciente ganadora del reality de Caracol televisión, logrando destacarse a lo largo de la competencia no solo por sus habilidades deportivas sino también por su sencillez.

Durante el más reciente fin de semana se llevó a cabo el ‘Alpha Tour’ en donde varios participantes se reunieron con el fin de cumplir algunas competencias y también disfrutar un espacio juntos, pero quienes brillaron por su ausencia fueron Guajira, Sara y Yan.

La gran mayoría de los participantes de esta temporada decidieron alquilar un condominio en Pereira, para aprovechar de principio a fin. En medio de esto, la llegada de Aleja y de Sensei fue una de las más esperadas por los concursantes quienes esperaban poder celebrar junto a los ganadores de esta temporada.

Por su parte, Aleja aseguró que había perdido su vuelo motivo por el cual tuvo que hacer conexión para así poder llegar al sitio. Horas más tarde, ella misma fue la encargada de revelar la celebración que se estaba dando en donde ella llegó a ser partícipe. En medio de música y varios tragos, también llegaron algunos músicos quienes interpretaron algunos temas de música popular y ranchera.

Sin embargo, quien no desaprovechó la oportunidad resultó ser Aleja, pues contando con el apoyo de sus compañeros se le midió a mostrar su talento en el canto, dejando a más de uno sorprendido. La ganadora del reality interpretó el famoso tema de Paola Jara, ‘Mala Mujer’.

Aleja por supuesto, estuvo acompañada por sus compañeros quienes hacían el coro y por ende, no dudaron en enviarle varios halagos, pues destacaron que cuenta con una buena voz y porque no podría llegar a seguir explotando este talento si esta resulta ser una de sus pasiones. Minutos más tarde, la fiesta siguió, pero está vez en la pista y sacando sus mejores pasos.

¿Por qué todos los participantes no estuvieron en el Alpha Tour?

Este encuentro habría sido previamente planeado en donde Guajira a través de su cuenta de Instagram confesó que Sensei les había reiterado la invitación a todos los participantes con el fin de poder compartir y no solo competir. Sin embargo, varios de ellos, ya tenían compromisos adquiridos los cuales no podían dejar de lado y otros al parecer, tomaron la decisión de no asistir a este evento.