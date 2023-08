Conozca a las mujeres que le han logrado robar el corazón a Jhonny Rivera a lo largo de su carrera musical

A lo largo de su vida, Jhonny Rivera ha tenido diversas relaciones amorosas que han capturado la atención del público y la prensa. La pareja, que lleva poco más de un año de relación, pasó por el set del programa de Caracol Televisión La Red y, durante una larga conversación ante las cámaras, sacó a la luz detalles desconocidos de su historia de amor. Entre ellos, cómo inició su romance y cómo se tomaron los padres de la joven la noticia de su relación.

“Después de que ella me dijo que nunca había dado un beso, yo dije: ‘Esta niña no es para jugar’. Yo dije: ‘No, esto no es una apuesta de un beso y chao. Esta niña es muy interesante’. Entonces empecé a cortejarla un poquito”, detalló Rivera en entrevista.

Ahora bien, el artista de música popular se ha vuelto tendencia en la prensa nacional y en las redes sociales, pues le presentó a sus fans su actual pareja. Ella es Jenny López, quien también es cantante y hace parte de su equipo de trabajo.

“Cuando cumplí los 19 él me tuvo un detalle muy bonito, con una torta de cumpleaños me celebraron en su finca con su familia y a mí eso me marcó mucho. Empecé a sentir atracción hacia él, pero como él no decía nada, yo me mantuve muy al margen con eso. Cuando cumplí los 20 fue ya cuando él me dijo que siente una atracción y decidimos iniciar una relación sentimental”, aseguró Jenny López en el video donde confirmó la relación.

También el artista sostuvo una relación con Luz Mery Galeano desde el año 1999 hasta el 2010, con la mujer que además es la madre de su único hijo, Andy Rivera. De su separación se tienen muy pocos detalles, sin embargo, se sabe y por medio de las redes sociales se ha podido evidenciar que tienen una muy buena relación de amistad, pues en ocasiones han realizado videos divertidos.

Los únicos compromisos oficiales y confirmados por el artista han sido con Luz Mery Galeano y su actual pareja Jenny López; sin embargo, en el pasado fue relacionado con varias personalidades de la farándula como Andrea Valdiri, Kimberly Reyes, Sara Uribe y Aida Victoria Merlano.