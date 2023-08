Rauw y Rosalía: Valeria Duque contrató poderoso abogado por caso de infidelidad, ¿de quién se trata?

La polémica por la supuesta infidelidad en la relación que había entre los cantantes Rauw Alejandro y Rosalía continúa. Esta vez, Valeria Duque, quien es señalada de haber provocado la separación de los artistas tras, supuestamente, haber vivido un amorío con Rauw, anunció acciones legales contra las personas que difundieron información relacionada con su caso, que terminó por convertirse en un chisme de magnitud internacional.

Más noticias: ¿Está el suyo? Estos son los apellidos más comunes en Colombia, pura herencia española

La modelo paisa sorprendió presentando a quienes serían los abogados que tomarán su caso. Se trata ‘nada más y nada menos’ que de la prestigiosa firma jurídica conocida como “De La Espriella Lawers”, que dirige el polémico abogado Abelardo de la Espriella.

Con esta representación legal, la modelo literalmente ‘mostró los dientes’ y dio a entender que tiene poder bajo su ‘manga’ y no dejará que los rumores afecten su imagen. Juan Sebastián Duque, abogado de la firma, advirtió que habrá movidas legales para restablecer la honorabilidad moral de su cliente.

También, Lucy Osorno, otra abogada del equipo, consideró que Valeria Duque es víctima de ciberacoso, por lo que aseguró que quien divulgue información que atente contra la modelo estará incurriendo en una falta grave.

“El ciberacoso es una conducta que busca humillar a sus víctimas a través de redes sociales. Es muy importante que cada uno de nosotros se concientice y no difunda estos mensajes, que lo único que quieren es destruir al otro (…) No es justo que por una persona envidiosa, mala y destructiva esta buena reputación se vea afectada en pocos días”, explicó.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp haciendo clic aquí.

En una entrevista reciente que la modelo concedió a la W, aseguró que toda la información relacionada a su caso es falsa. Es decir, aseguró que nada tiene que ver con Rauw Alejandro.

Dijo además que la información fue revelada por una persona que no es amiga suya. Aclaró que se trata de una amiga de su hermana: “nunca tuve ningún tipo de relación con ella. No sé qué la impulsó a hacer esto, mi amiga me acepta que fue ella la que lo hizo y me comparte su contacto porque sabe bien que fue injusto conmigo”, señaló Duque.

Por tal razón, la modelo considera que se le violaron sus derechos a la intimidad y se le dañó su buen nombre tras la divulgación de la información.

Más noticias: ‘No le tocaba’: ladrón atacó a un hombre y se le bloqueó la pistola en Santander

“Hoy decido escribir por si acaso puedo generar algo de conciencia, pues nos falta evolucionar mucho como sociedad. Tantas cosas importantes que en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio y, en cambio, veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada”, dijo Valeria en a través de un comunicado.