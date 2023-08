“Karol G es su madrina”: Daiky Gamboa reveló los beneficios de ser amigo de la cantante

Karol G ha demostrado ser una persona con mucho talento, pero también parece tener muy buenos valores arraigados, tal y como comenta uno de sus amigos cercanos, el DJ Daiky Gamboa, quien contó en una entrevista todos los beneficios que ha obtenido por ser tan cercano con la cantante.

Para ninguno de los seguidores de ‘la bichota’ es secreto la gran cantidad de dinero que factura dado su reconocimiento internacional, lel número de conciertos que realiza y los éxitos que logra posicionar en las carteleras. Esto le ha dejado gozar de varios lujos que suele presumir con cierta frecuencia en sus redes.

De hecho, en uno de sus más recientes temas, ‘S91′, hace referencia a este detalle, indicando que su patrimonio es tal que puede vivir muy cómoda durante mucho tiempo: “puedo vivir como cuatro vidas sin trabajar solo con mis regalías”.

Y tal parece que Daiky Gamboa es un testigo de esto al contar todas las ventajas y lujos que ha podido aprovechar al tener una amistad con Karol G, indicando que gracias a ella ha gozado de viajes y bienes materiales exclusivos.

“Yo he viajado por todo el mundo totalmente gratis con ella en avión privado, y yo, pues, no tengo plata para pagarme un avión privado. Y me he montado en los mejores aviones, en los mejores yates, en los mejores hoteles, he vestido las mejores ropas de cuenta de ser su mejor amigo”, dijo con alegría el colombiano.

También destacó lo cuidadoso que debe ser con este tipo de amistad para no convertirse en una persona más que busca su dinero, indicando que a pesar de que tienen una bonita relación, igual tiene sus límites y no se atrevería a pedirle ciertas cosas, por ejemplo, dinero prestado.

Karol G le ayudó a cumplir su sueño a Daiky Gamboa

Además de gozar de varios beneficios y lujos, el colombiano comentó en la entrevista que Karol G lo ha ayudado en varias etapas de su vida, dejando ver que la cantante no solo ha estado en los buenos momentos, sino también en los complicados.

Y si bien no ahondó mucho en esto, sí aclaró que ella fue la responsable de darle un empujón con su carrera como DJ: “cuando empecé mi carrera como DJ, Karo fue la que me regaló todos mis equipos”.

Por otro lado, varios usuarios de Instagram aprovecharon para dejar comentarios respecto a las declaraciones de Daiky Gamboa, elogiando al joven por su sencillez y su entrega con la cantante, mientras que otros señalaron la noble labor de la intérprete, bautizándola como “madrina”.