Karol G derrochó sensualidad en video de ‘Tá Ok’ con Maluma

Karol G en el video de 'Tá OK' con Maluma Foto: Captura de YouTube

El auge de ‘S91′ de Karol G sigue más que presente al ser su último tema que acompañó con un directo video musical en el que combino distintos elementos que desataron las críticas. Pero ahora ha llegado con un remix del tema que popularizó Dennis y Kevin O Chris tiempo atrás y se trata de ‘Tá Ok’.

Puede leer: Karol G y los dardos que lanzó en el video de ‘S91′

Para ello la intérprete de ‘200 Copas’ se junto con Maluma dando como resultado un tema que no solo hará bailar a las favelas, sino a toda su fanaticada en el mundo con un poderoso video en el que Karol G luce más sensual que nunca.

“Puedo decir que éste probablemente es uno de los proyectos de este año que más me emociona 🤍✨ Amé esta canción desde el primer momento que la escuché y no me aguanté pedir participar en el Remix 🤍 Ansiosa de cantarla y bailarla con toda mi familia de Brasil”, escribió Karol G junto a un carrusel en su red social Instagram como parte del anuncio del tema.

‘La Bichota’ aparece en el clip sumergida en un ambiente oscuro lleno de cornetas en el que le acompaña un cuerpo de baile de 10 hombres en una coreografía erótica en la que el protagonista es el twerking de la cantante sobre una motocicleta.

Para el video Karol G apostó por agregarle una tonalidad verde a su actual color de cabello junto a un outfit en amarillo y verde que son los colores de la bandera brasileña junto a un pasamontaña con la imagen patriótica de ese país.

Es de recordar que esta no es la primera vez que los paisas interpretan juntos un tema, pues en el año 2018 lanzaron ‘Creéme’. Un sencillo en el que ambos combinaron sus estilos musicales para cautivar a sus seguidores.