“Me cae mejor que la original”: Imitadora de Marbelle descrestó con su historia y Amparo la sacó de Yo me llamo sin piedad

‘Yo me llamo’ a pocos días de su estreno se ha convertido en el programa más visto de la televisión colombiana, pues ha logrado entretener a las familias durante el horario prime time con cada uno de los imitadores que busca cautivar a los jurados con su talento.

Este jueves 3 de agosto un nuevo grupo de imitadores llegaron al escenario para demostrar su nivel vocal y por supuesto, el parecido que tienen frente a su artista favorito. Sin duda, una de las participantes que más logró destacarse resultó ser la imitadora de Marbelle, reconocida cantante de música popular y tecnocarrilera.

La concursante llegó al programa interpretando uno de los temas más famosos de Marbelle, ‘Amor sincero’ con los que logró entretener a los televidentes hace varios años e incluso que fue parte de su novela autobiográfica. Sin embargo, a lo largo de su presentación los jurados no dudaron en mostrar su descontento frete a su interpretación debido a la desafinación y también que su tono de voz resultaba ser totalmente contrario al de la actriz.

En medio del hecho, la imitadora de Marbelle les pidió una nueva oportunidad a los jurados y comenzó a cantar, quizás uno de los más grandes éxitos de Marbelle, ‘Adicta al dolor’, pero luego de interpretar unas cuantas estrofas Amparo le pidió detenerse asegurando que no era la imitadora que estaban buscando. La mujer con tristeza seguía repitiendo que ella se llamaba como su artista favorita.

Asimismo, César ante la actitud y las ganas que demostró la participante le pidió que debía seguir preparándose para explotar todo su talento, pero en esta oportunidad la respuesta era un no: “Yo aquí me la rifo toda por favor yo si me llamo Marbelle”, reiteró la imitadora. Lo cierto es que a pesar de la buena actitud con la que contaba no logró pasar a la siguiente ronda. Incluso al salir del escenario y ser entrevistada gritó que ella sí se llamaba Marbelle, mientras que las caras por parte de los jurados en especial de Amparo no faltaron.

Lo cierto es que minutos después las reacciones a través de las redes sociales no se hicieron esperar destacando que la imitadora de Marbelle logró robarse toda su atención y cariño debido a su actitud mientras que no han podido tener el mismo resultado con la artista original: “Marbelle es desagradable, difícil de ver, esta chica es más simpática no se llama”, “Canta mejor que la Marbelle original”, “Anda y que Marbelle no puede ser, pero 10/10 la actitud”.

El intento se le valora, que sea la reina de la reina de la tecnocarrilera es otra cosa muy diferente. 🤷 ¿Qué le habrá hecho falta a #YoMeLlamo Marbelle para quedarse dentro la competencia? 😅 Son cosas que ni en #ElConfesionario descubriremos. 🤭 pic.twitter.com/okrSChwKRD — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) August 4, 2023

Presidente @petrogustavo por favor que le den un subsidio a Marbelle que ahora vende Arroz con Pollo en su casa y la rechazaron en #YoMeLlamo https://t.co/6COmMLCKYL — Jonathan Córdoba (@jhonnycgonzalez) August 4, 2023