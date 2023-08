¿Marbelle o Karol G? Pipe Bueno quedó pálido por pregunta de Amparo Grisales sobre un ‘viejo’ amor

Yo me llamo Captura de pantalla caracol Yo me llamo

‘Yo me llamo’ en su novena temporada llegó a ser parte de los programas más vistos del Canal Caracol, pues en cada uno de los episodios los imitadores se encargan de sorprender tanto a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno como a los televidentes con su talento en el escenario.

Durante la segunda semana desde el estreno del programa unos los nuevos personajes que sin duda se ha destacado a lo largo de la producción resultan ser los imitadores del cantante urbano Feid. Sin embargo, este nuevo participante tampoco logró cumplir las expectativas de los jurados y hasta terminó ocasionando varias risas debidas según ellos, a su poco talento vocal e incluso su físico no se acercaba al artista.

En medio de la desilusión por lo ocurrido Amparo no dudó en destacar el talento vocal con el que cuenta el artista original teniendo en cuenta que su reconocimiento nacional y ahora internacional. En medio de esto, Pipe Bueno no dudó en estar de acuerdo con su colega de programa. Sin embargo, ella no desaprovechó la oportunidad al igual que César Escola para indagar sobre si Karol G sostenía una relación con Feid. Ante el hecho, Bueno indicó que no lo sabía, pero él pensaba que sí tenían una relación.

El momento de tensión se dio segundos más tarde, pues Grisales no dudó en preguntar sobre quienes habían sido las mujeres de la industria musical a quienes les había coqueteado antes de formar un hogar con Luisa Fernanda. En medio de risas el artista indicó que no mientras que Amparo seguía insistiendo e incluso salió a relucir el nombre de Marbelle, Karol G y hasta Arelys Henao.

Lo cierto es que al final Pipe intentó por todos los medios evadir tal pregunta, remitiéndose a decir que esto no se había presentado y menos aún cuando se trataba de sus colegas de la industria musical. Al final el participante fue eliminado en donde los jurados le pidieron seguir preparándose y trabajando el talento que podría llegar a tener.