“Hubo nerviosismo”: Aura Cristina Geithner confesó cómo fue el reencuentro con su expareja Miguel Varoni en Colombia

Aura Cristina Geithner es una famosa actriz, cantante y creadora de contenido quien se dio a conocer en la televisión colombiana gracias a sus diversas apariciones en la pantalla grande. Sin embargo, años más tarde decidió emprender un nuevo rumbo en México, esto con el fin de seguir mostrando su talento internacionalmente.

Si bien, la colombiana desde hace varios años ha estado alejada de la televisión se conoció que recibió el llamado para ser parte de la nueva temporada de ‘Pedro el escamoso’, el cual tuvo lugar en Bogotá. Motivo por el cual tuvo que volver a encontrarse con una de sus exparejas y principal figura de esta producción Miguel Varoni, quien desde hace varios meses se encuentra en el país.

En medio del inesperado encuentro por supuesto, las declaraciones por parte de Aura no podrían faltar, tanto así que la revista Vea fue el medio de comunicación que decidió contactarse con la famosa actriz con el fin de conocer de primera mano cómo se dio este encuentro. Por su parte, Geithner sin problema alguno reiteró inicialmente que habían sido varios los años sin ver y hasta imaginarse el compartir set de grabación con él.

Seguidamente, Aura confesó que al recibir la llamada sobre la propuesta quedó sorprendida y durante varios minutos preguntaba si no se trataba de una equivocación al confirmar la información no dudó en viajar de Medellín a Bogotá teniendo en cuenta que esta es la ciudad en donde reside actualmente. La actriz también se refirió a lo que piensa de Varoni: “Soy una persona que hace mucho tiempo sanó su corazón, soltó muchas cosas, pero no sabían como estaban las condiciones”.

Asimismo, la creadora de contenido para la plataforma OnlyFans aseguró que no estaba segura de las condiciones que se presentaban teniendo en cuenta que no conocía a ciencia cierta el casting y por ende, este proyecto. Y es que su papel tenía que ser el de una mujer que constantemente buscaba seducir a Varoni, es decir, Pedro lo que trajo consigo varias emociones para ella: “Era un personaje seductor era encontrarme nuevamente con Miguel, después de mucho tiempo que no lo veía”.

Al llegar al respectivo casting aseguró que no lo pensó dos veces y fue a saludarlo de manera amable y respetuosa, misma actitud que según ella, también se dio por parte de Varoni y del manager: “Miguel muy colaborador, muy compañero, me dio muchísimo gusto verlo. Al final lo saludé y le dije muchas gracias salúdame por favor a Catherine Siachoque te deseo lo mejor, mucha bendición y suerte con este proyecto y eso fue todo”, reiteró Geithner.

Finalmente, le confesó a la revista que ella no fue elegida para ser parte del elenco de ‘Pedro el escamoso’, sin embargo, fue una nueva oportunidad para demostrar su talento y también, según ella, el poder sanar muchas cosas de su parte por lo menos, teniendo en cuenta que hace muchísimos años no se veía con su expareja Miguel Varoni.

¿Por qué terminaron Miguel Varoni y Aura Cristina Geithner?

De acuerdo con algunas informaciones Varoni y Geithner comenzaron a salir en medio de las grabaciones de la famosa telenovela ‘La Potra Zaina’ en 1993. Sin embargo, para ese momento el actor estaba casado con Patricia Ercole, lo que produjo un escándalo debido al que resultó ser un triángulo amoroso. Aunque durante varios meses la actriz resaltó que ese momento fue muy difícil para ella, pues se enfrentó a una sociedad castigadora y juzgadora, y que en aquel momento se dejó llevar por sus sentimientos.

Lo cierto es que después tomaron caminos separados y nunca más volvieron a verse, hasta el más reciente casting, sin embargo, los sentimientos se habían transformado luego de tanto tiempo.