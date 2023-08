¿Lo perdonó? Luisa Fernanda W habló sobre el incómodo comentario de Yeison Jiménez

Luisa Fernanda W finalmente se pronunció sobre el polémico comentario que hizo el cantante Yeison Jiménez sobre ella en una entrevista en el que la terminó comparando con un hombre. Pero la joven decidió mantenerse a raya y lanzar una breve pero contundente respuesta que generó incertidumbre entre sus seguidores.

La creadora de contenido ha estado enfrentando una oleada de comentarios negativos en las redes sociales durante los últimos días a propósito del nuevo contenido que está publicando, enfocado en su rutina diaria durante varios momentos puntuales, tildando el material de poco interesante y hasta “falso”.

Y tal parece que la polémica sigue llegando a la vida de la influencer, aunque esta vez no fue de parte de sus detractores sino de Yeison Jiménez, quien en una entrevista se refirió a ella como un “hombre vestido de mujer”, indicando que por ser una mujer inteligente parecía un hombre, algo que generó mucha polémica en las plataformas digitales.

Pero no fue sino hasta hace pocas horas que Luisa Fernanda W decidió pronunciarse al respecto en una de sus historias luego de que un seguidor le preguntara directamente qué opinaba sobre estas declaraciones, dejando claro que entendió por completo el mensaje.

“No quiero como entrar muy a detalle con mi opinión, pero solamente les digo que a mí Yeison me cae muy bien y que entendí perfectamente lo que él quiso decir”, declaró la empresaria en una de sus historias.

¿La respuesta de Luisa Fernanda W fue tan polémica como la de Yeison Jiménez?

De acuerdo con una publicación que rescató la respuesta de Luisa Fernanda W sobre el incómodo comentario de Yeison Jiménez, muchos internautas opinan que no ofreció el mensaje que ellos esperaban, desatando tanta controversia como las declaraciones del cantante.

“Lo que me parece mal es que después de haberla llamado ‘hombre vestido de mujer’ ella lo justifique. No sé qué es peor. Después se quejan de que nadie las respeta y no empiezan por ellas mismas”, “No es un comentario machista es un comentario estúpido” y “Tanto que se la da de que es una mujer empoderada y asume el rol que le dio ese cantante. Patético”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Sin embargo, otros internautas se pronunciaron a favor de la joven, indicando que se portó como toda una dama al no caer en polémicas para desprestigiar la carrera y la imagen de quien ella considera una persona grata.