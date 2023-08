Lina Tejeiro, Valeria Duque y Natalia París: famosos que de la Espriella ha representado

Luego de que se hiciera viral un polémico hilo de Twitter en el que una usuaria compartiera la historia de la presunta infidelidad de Rauw Alejandro a Rosalía con Valeria Duque, la modelo colombiana terminó siendo señalada como la causante de la ruptura de los dos cantantes. Esta controversia logró que miles de usuarios reaccionaran al respecto y tal sería la presión social que Duque tuvo que pasar su perfil de Instagram a una cuenta privada por algunos días.

Los hechos se dieron a conocer después de que la revista People en Español diera la exclusiva sobre la separación de los intérpretes del género urbano. Este anuncio fue mediático y las redes sociales estallaron de comentarios, pero este hilo que luego de un rato fue eliminado fue el que más causó revuelo y el que desató la polémica. Debido a este hilo, los nombres de Valeria Duque y Laura Sánchez comenzaron a ser tenencia porque al parecer ellas serían las implicadas en que se difundiera la presunta infidelidad del cantante.

Aquí el chisme del porqué Rauw y Rosalía terminaron por culpa de Valeria Duque y Laura Sánchez (lalita y venita) pic.twitter.com/ODEsKqinub — 𝙻𝚢𝚔𝚊𝚗 (@lykan_hypers) July 25, 2023

En el hilo no se dieron los nombres oficiales de las modelos y se usaron los seudónimos de Lalita y Venita, por lo que para muchos fue bastante evidente saber a quienes se referían y todo apunto a que se trataba de Duque y Sánchez, dos modelos paisas bastante amigas entre sí. No obstante, los cantantes habrían compartido el comunicado de la ruptura en el que aseguraron que las razones de su separación no habría sido a causa de un engaño.

Por su parte, Valeria Duque, luego de hacer públicas sus redes, sentenció que estaría trabajando con un equipo de abogados para restablecer su buen nombre tomando acciones legales sobre lo difundido en las redes sociales. Fue así como se conoció que la modelo contrató a la firma de Abelardo de la Espriella como su representante ante lo ocurrido.

Abelardo de la Espriella ha defendido a varios famosos

Para nadie es un secreto que Abelardo de la Espriella es uno de los abogados más famosos del país el cual ha conformado su propia firma, la que lleva su nombre como razón social y con la que ha representado a varias celebridades del país y se ha involucrado en varios procesos legales bastante conocidos. Algunos de los famosos que han contratado los servicios del abogado son:

Lina Tejeiro: La actriz solicitó la representación del abogado luego de que su padre fuera acusado de narcotráfico e incluso se le señaló de ser el responsable de un cargamento incautado.

Dania Londoño: Su nombre fue uno de los más sonados por el caso de prostitución en la Cumbre de las Américas de 2012 en el que se señaló a varios agentes del servicio secreto de Estados Unidos de pagar trabajadoras sexuales en Cartagena.

David Murcia Guzmán: de la Espriella fue el encargado de representar a Murcia Guzmán en el polémico caso de DMG acusado de ser una pirámide. Sin embargo, el abogado renunció luego de darse cuenta de la doble contabilidad que llevaba la empresa y de su dueño, que terminaron procesados por captación masiva e ilegal de dinero.

Natalia París: La modelo demandó a la editorial Oveja Negra y a “Madame Rochy”, luego de la publicación del libro de ‘¿Las prepago?’, donde se afirmaba que la empresaria junto con otras modelos famosas habrían sido prostitutas. El fallo fue a favor de la firma de Abelardo y el libro salió del mercado.