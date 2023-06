“No estoy en venta”: Elianis Garrido confesó las millonarias propuestas ‘subiditas de tono’ que recibe de políticos y narcos

Elianis Garrido es una famosa actriz y presentadora quien ha mostrado su talento en producciones como ‘Sin senos si hay paraíso’, ‘Las hermanitas calle’, ‘Los morales’ entre otras. Actualmente, la barranquillera hace parte del programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ del canal1

La presentadora fue invita al programa ‘Desnúdate con Eva’ en donde reveló varios detalles de su vida, los retos que ha tenido que afrontar y también, aquellas millonarias propuestas que ha recibido por parte de algunos personajes

Garrido inició sus declaraciones asegurando que estas “propuestas económicas” se dieron por parte de políticos, empresarios y hasta narcotraficantes. Seguidamente, la presentadora dejó claro que estas propuestas han sido bastante agresivas. Ante sus declaraciones la cara de sorpresa por parte de Eva no se hizo esperar en donde indagó: “Era para pasar una noche con ellos”.

Por su parte, Garrido reiteró: “Un tipo que me ofreció una camioneta de 400 millones de pesos”, para amenizar la charla Eva no dudó en destacar “y uno dándolo gratis”, en medio de las risas la actriz a manera de broma reiteró que ella también está estado en la misma posición de la española.

Luego de sus sorpresas declaraciones indicó que no es que no sea interesada, ella no es un objeto el cual puede estar en venta para algunas personalidades que buscan a cambio del dinero pasar una noche con ella. Asimismo, Rey le preguntó sobre algunos de los políticos que había nombrado anteriormente, en donde Elianis destacó que a varios se los ha encontrado de frente: “Creo que son más directos ellos que los bandidos”, aseguró la presentadora.

Sin embargo, varias dudas quedaron en el aire y como es costumbre la española no dudó en sacar más información, “¿Políticos que te has encontrado con tu familia?”. Con varias risas Garrido respondió que con su pareja al lado se los ha tenido que encontrar y horas más tarde le escriben a sus respectivas cuentas o con alguien cercano a ellos: “Ve Elianis que si me vas a acompañar a Miami, Elianis que si puedes venir a mi casa”.