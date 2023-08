Sin tapujo: ‘Guajira’ del ‘Desafío The Box’ se despachó contra los que la critican y los llamó frustrados

Guajira del Desafío The Box recibió chaleco y desató la polémica al decir con quién quiere enfrentarse Foto: Captura de YouTube

‘Guajira’ era una de las participantes favoritas del ‘Desafío The Box 2023′, pues demostró buenas actitudes y capacidades físicas que la llevaron a estar dentro de los primeros lugares, además de ser una de las que lideraba el equipo Gamma. Sin embargo, algunos aseguraron que no era la mejor persona por la manera en la que se refería hacia algunos de su equipo.

Lea también: “Tuve la oportunidad de verlo”: Valeria Duque reveló la verdad sobre la supuesta infidelidad de Rauw Alejandro

Sin duda, ‘Desafío The Box 2023′, conllevó poner en prueba el cuerpo y la mente de todos los que ingresaron y a pesar de que solamente podía haber una mujer y un hombre llevándose cada uno 400 millones de pesos, muchas estrategias en equipo se hicieron para lograr llegar más lejos.

‘Guajira’ fue una de las participantes estratégicas que acompañó el proceso con un excelente rendimiento físico y demostrando que efectivamente era una de las mejores, pero las actitudes que tomó tratando de hacer estrategias no le cayó muy bien a algunos.

En redes sociales, la subcampeona 2023 aprovechó para pronunciarse respecto a lo que aprendió del ‘Desafío The Box’ y lo que pensaba de los que la criticaban:

“Yo si viví mi ‘Desafío’ hasta el final y bien vivido carajo. Me dejo aprendizaje, personas queridas, dinero, moto, heridas, Lovers, fans frustrados (perdón, haters), me mostró con quien sí, con quien no y con quién jamás, mucha vaina linda”, afirmó la competidora.

Lea también: ¿En quiebra?: Yina Calderón tuvo que irse a vivir con su hermana

‘Guajira’ fue recibida como toda una famosa en centro comercial

‘Guajira’ llegó a un centro comercial para reunirse con algunos fanáticos y fue recibida como toda una estrella, pues no paraba de recibir solicitudes de fotos y autógrafos, además de abrazos y hasta lágrimas. Se volvió la inspiración de muchos niños.