‘Nela’ no pasó la prueba e irá por primera vez a reto de eliminación

Nela es una de las participantes más fuertes de MasterChef, la actriz venezolana se ha destacado por su talento en el concurso de cocina en el que ha demostrado que podría ser una de las candidatas para llegar a la final, gracias a que el jurado ha halagado su desempeño. Sin embargo, en el último episodio, la artista no pudo convencer a los exigentes jueces y terminó yendo a reto de eliminación junto a Mario Ruíz, Diego Sáenz, Carolina Acevedo, Juliana Galvis, Juan Pablo Barragán y Martha Isabel Bolaños.

Los participantes debían hacer una preparación con el atún como el ingrediente principal, para ello Nela optó por hacer una ensalada rusa, pero el resultado no fue el que ella esperaba y el jurado tuvo varios detalles por corregirle al plato de la venezolana. Cabe mencionar que pese a que el atún pueda ser un ingrediente bastante versátil, los cocineros no encontraron fácil dicho reto.

Nicolás De Zubiría fue uno de los chefs que encontró falencias en la ensalada de Nela, entre ellas que la preparación no contaba con la suficiente mayonesa y no tenía la cremosidad que caracteriza a este tipo de ensaladas. Jorge Raush fue otro de los jurados que no le dio el visto bueno al plato de la actriz, sin embargo destacó el sabor de la ensalada: “Querida ‘Nela’, es una buena ensalada rusa. A mí me parece que le faltó un poco más de mayonesa. Me gusta más cargada de mayonesa, más cremosa, pero está rica. Cabe destacar que está bien sazonada y la cocción del huevo está en su punto”, dijo el chef.

No obstante, esto no le sirvió a la venezolana para terminar de convencer al jurado que enviaron a Nela a reto de eliminación.