“Muy flaca, muy delgada y vieja”: Carolina Cruz se cansó de las críticas y respondió a quienes juzgan sus cambios físicos

Carolina Cruz es una presentadora, modelo y empresaria colombiana quien se ha destacado en diversas producciones nacionales en donde se ha encargado no solo de demostrar su belleza, sino también su talento ante las cámaras, logrando ser una de las figuras más destacadas de la esfera del entretenimiento y también ganando amplia visibilidad en las redes sociales.

Sin embargo, esto no ha sido del todo positivo para la vida de la caleña, pues en varias ocasiones ha sido el centro de las polémicas debido a sus declaraciones y actuar dentro del programa ‘Día a Día’. Si bien, ella prefiere no referirse al tema, esto tampoco resulta ser un tema alejado de su cotidianidad y aún más si los comentarios negativos giran en torno a sus cambios físicos.

Le puede gustar: “De las peleas más constantes”: Hija de Felipe Arias en medio de lágrimas destapó los ‘problemitas’ que enfrenta con sus padres

Carolina desde hace varios meses buscó cambiar su acostumbrada alimentación, teniendo en cuenta que sus dos pequeños iban a seguir el mismo ejemplo y su prioridad siempre ha sido su bienestar y salud, eso sí, disfrutando de aquellas comidas que no resultan ser tan saludables. Pero, ella no fue la única que decidió seguir con este proceso, pues Calero también se unió, logrando rebajar aproximadamente de 6 a 7 kilos en pocos meses y según ella, comiendo de la mejor manera posible.

Y es que los cambios en su cuerpo han sido más que evidentes por parte de sus fans e incluso la caleña no ha dudado en compartir varias imágenes en vestido baño con las que se ha robado la atención de sus fans. Sin embargo, no todos los comentarios han sido positivos para ella, pues las críticas no han faltado y ella por supuesto no ha dudado en aclarar su posición frente al tema: “Muy flaca, muy delgada, mucha masa muscular, mentiras muy poca, muy vieja, muy pasada de moda”, resaltó la presentadora inicialmente.

También puede leer: ¿Un problema para Daniela? Gabriel Coronel confesó si les cumplió el sueño a sus fans llegando a OnlyFans

Pero las declaraciones de la empresaria quien desde hace varias semanas se encuentra estrenando su nuevo perfume, indicó que también llegan a aparecer comentarios como de intensa y hasta de obsesiva. Ante el hecho y de manera muy contundente reiteró que ella está muy viva y muy sana, agregando algunas imágenes de sus rutinas de ejercicio las cuales tiene lugar a las primeras horas de la mañana diariamente, demostrando que no solo es cuestión de manejar una dieta equilibrada sino también de una rutina que requiere de disciplina.

Como era de esperarse los comentarios por parte de sus colegas y amigos no se hicieron esperar, destacando que ella sin importar como luzca es una mujer hermosa, aplaudiendo la disciplina que tiene a la hora de llevar a cabo sus diversos proyectos. También que no resulta una tarea para nada sencilla el poder estar al tanto de sus dos hijos Matías y Salvador y poder sacar tiempo para ella.