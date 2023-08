Esperanza Gómez se quiso pasar por lista para que la operaran y los médicos la dejaron en evidencia

Esperanza Gómez es una de las figuras públicas más conocidas del país, la actriz de contenido para adultos, es una de las modelos más reconocidas en las redes sociales por su belleza y por las controversias que rodean su vida. Se ha conocido que Gómez está afrontando un proceso de separación con uno de sus dos esposos luego de descubrir una infidelidad de su parte. Ahora la actriz de cine para adultos también dio detalles sobre la vez que quiso operarse para no ser madre y recurrió a una mentira que rápidamente descubrieron los médicos.

En medio de una entrevista con el programa de ‘La Red’ la caldense aseguró que ella nunca quiso ser madre y que incluso se quería operar antes de los 20 años, pero no pudo realzarse tal procedimiento. “Hay una razón poderosa, desde niña, por la cual yo no quise tener hijos. Intenté operarme a los 19 años de edad para no tener hijos. Nadie, ningún médico me quiso operar y yo empecé a cuidarme por diferentes métodos”, relató.

La actriz confesó que ella le temía a la idea de quedar embarazada y ser madre soltera: “A esa edad digo: ‘Yo no quiero volver a tener una experiencia en la cual, si yo ya decidí que no quiero ser mamá, no quiero ir a quedar embarazada y tener que pasar por una situación de aborto, porque yo no quiero ser mamá’”, reiteró.

Esperanza Gómez mintió para que la operaran y no contó con la experiencia de los médicos

En su afán porque la operaran para no tener hijos, Esperanza contó que recurrió a decir mentiras para que la pudieran someter al procedimiento a los 19 años. Es bien sabido que una mujer no puede operarse sin antes haber tenido hijos, por lo que muchos médicos se rehúsan de realizar este tipo de operaciones.

Fue por esto que Esperanza recurrió a una pequeña mentira: “Le digo al ginecólogo: ‘Doctor, lo que pasa es que yo me quiero operar porque no quiero tener más hijos. Yo ya sabía que, si uno no tenía hijos, los médicos no lo operaban, entonces de muy mentirosa le digo al doctor, ‘es que yo ya tengo dos hijos y no quiero tener más’. En mi estupidez e ignorancia, yo no sabía que un médico, al hacerle el examen ginecológico, estaba en capacidad de detectar visualmente si había sido madre o no”, aseguró.

Cabe mencionar que la actriz se negó a ser madre luego de un abuso sexual del que fue víctima a los 15 años, tal como lo contó en medio de una entrevista con la revista Semana.