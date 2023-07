“No soy una prostituta” Esperanza Gómez reveló listado de profesionales que se lo han ‘pedido’

Ya son 43 los calendarios que acumula la reconocida actriz de contenido para adultos, Esperanza Gómez, quien recientemente fue entrevistada en el programa de farándula ‘La Red Caracol’ , formato en el que habló sobre su vida privada y profesional; además de provocar conversación en el mundo digital con una revelación inesperada.

La caldense se convirtió en tendencia días atrás al dar a conocer que incursionara en el mundo del pódcast, en compañía de la reconocida sexóloga brasileña Flavia Dos Santos, con su formato “Del saber al hacer”, en donde ambas harán uso de sus conocimientos sobre el sexo, para involucrarlo en temas de pareja.

En la emisión del magacín transmitida este sábado 29 de julio, Gómez decidió dar a conocer algunos aspectos de su trabajo, en donde enfatizó que el ‘boom’ de su carrera se dio hace ya más de una década: “Dos semanas en un año fue lo que yo grabé. Trabaje 3 años seguidos y me retiré, 2009, 2010 y 2011″.

Esperanza Gómez mostró su descontento por quienes creen que es una trabajadora sexual

Adicionalmente, la mujer aseguró que por su profesión ha recibido varias propuestas para compartir una noche de pasión a cambio de una compensación monetaria, y aunque no dio nombres completos, sí dio una pista de las profesiones de los hombres que le han solicitado este tipo de servicios: “Futbolistas, basquetbolistas, presidentes, expresidentes e hijos de expresidentes. Yo no soy una prostituta. Las actrices porno estamos protegidas por la ley”, comentó la mujer en el programa presentado por Mary Méndez , Carlos Giraldo y Carlos Vargas .

Por último, Esperanza compartió con la audiencia cuál será el próximo procedimiento estético que se realizará:“Me operé a los 19 años los senos. Tengo tres cirugías en mi busto, y en la cara solo he utilizado bótox. Yo le dije a mi marido que cuando cumpliera 40 me iba a estirar la cara, así me vea como momia”.

