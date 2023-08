“Esa boquita no es de ella”: A Carlos Calero no le ‘perdonaron’ beso con misteriosa mujer y hubo reclamo incluido

Carlos Calero es uno de los presentadores más famosos en la esfera del entretenimiento teniendo en cuenta su amplia trayectoria en diversos programas de televisión, en los cuales ha logrado destacarse gracias a su talento y espontaneidad frente a las cámaras. Recientemente, llegó a ser parte del reality de canto ‘Yo me llamo’ junto a Melina Ramírez.

Además de su aparición en la pantalla grande también ha estado más activo que nunca en las redes sociales en donde ha buscado darse a conocer mucho más y por ende, revelar varios detalles de su vida a sus seguidores. Sin duda, uno de los personajes que no puede faltar uno de los integrantes vitales en su familia, quien resulta ser la mujer que ayuda en su hogar, Doña ‘Alis’.

Y es que Doña ‘Alis’ suele ser muy activa cuando de realities de Caracol se trata, pues se ha dejado ver bastante emocionada con respecto al Desafío y por supuesto, el presentador no dudó en compartir los jocosos momentos a través de sus redes sociales. Pero, ahora la situación fue todo lo contrario, pues durante el capítulo más reciente del programa de canto ‘Yo me llamo’, Calero terminó dándole un beso a la imitadora que llegó al teatro para deslumbrar a los jurados con su interpretación de Greicy.

Si bien, el hecho no pasó a mayores y simplemente se trató de un beso en la mejilla, para ‘Doña ALis’ no resultó tener la misma repercusión, pues al llegar al apartamento de Carlos no dudó en referirse al tema. Todo inició mientras que el presentador preparaba su rostro para las noches de grabación y mientras que esto sucedía no dudó en indagar sobre que le había parecido este nuevo capítulo: “Pues bien, pero porque la señorita esa le dio un beso, qué atrevida le dio un beso”.

Sin embargo, la reacción de sorpresa por parte de Carlos no se hizo esperar, pero sus declaraciones no terminaron allí: “Esa boquita no es de ella”. Por su parte, Calero indicó que él simplemente estaba ahí, indefenso y hasta el hecho lo terminó tomando por sorpresa. Doña Alis reiteró que quedó confundida con el hecho, pues no se esperaba esta situación de parte de una concursante con uno de los presentadores.

Asimismo, Calero confesó que alcanzó a medio voltearse, esto con el fin de que la concursante no lograra cumplir con su cometido del todo. La empleada del presentador dejó claro que terminó confundida y hasta el día de hoy no entiende el motivo de esta situación. Como era de esperarse las risas por parte de ambos no faltaron buscando sacar sus propias conclusiones frente al tema.