Carlos Calero reveló que sus compañeros de ‘Día a Día’ lo obligaron a algo que nunca pensó hacer

Carlos Calero, famoso presentador colombiano, es ahora parte del equipo de ‘Día a Día’ y también del programa de ‘Yo Me Llamo’, confesó luego de varios años lo que lo obligaron a hacer sus compañeros de trabajo hace algunos años.

Sin duda, Carlos Calero, Carolina Soto, Carolina Cruz y Catalina Gómez se han convertido en una familia, pues los presentadores comparten todos los días en el set y adicionalmente se han convertido en los mejores amigos, pues viajan constantemente juntos y en familia.

Pero lo que nadie sabía es que sus compañeros de programa lo obligaron a hacer algo que nunca pensó y fue escuchar a Bad Bunny, algo que nunca pensó porque no le gustaba, hasta que llegó su canción ‘Titi me preguntó', que se hizo tendencia en todas las redes sociales y que sus compañeras de trabajo no pudieron resistirse a entrar en la onda del conejo malo.

Lo gracioso es que con la nueva temporada de ‘Yo Me Llamo’ se presentó en el primer episodio un imitador de Bad Bunny, detalle que le recordó lo chistoso que fue cuando en una fiesta Carolina Soto y Carolina Cruz le metieron ‘hasta por los ojos’, al intérprete de ‘Yo Perreo Sola’.

Ahora que el imitador llegó al programa del Canal Caracol, Calero conectó con él por el cariño que le tiene al artista real, lo que generó burlas en pleno programa de ‘Día a Día’, en donde revelaron que todo sucedió en la casa de Juan Diego Vanegas, el chef del programa de Caracol.