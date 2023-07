¿Pronto matrimonio?: Jhonny Rivera reveló si su novia ya vive con él en su tremenda finca

Jhonny Rivera siempre ha sido reconocido por ser uno de los cantantes más queridos de Colombia, sobre todo por su talento, sus éxitos y su forma de ser. Sin embargo, luego de tantos años de fama, no era muy común relacionarlo con mujeres, ya que, a pesar de cantarle a la soltería y al despecho, Jhonny siempre se mostró como un hombre trabajador.

Pero las campanas del amor han tocado a su puerta y ha encontrado la mujer que le ha robado el corazón. Se llama Jenny López, una joven cantante colombiana que desde hace varios años hace parte de su equipo musical desde hace varios años. Según lo que ellos mismos revelaron, se conocieron cuando Jenny seguía siendo una niña, pero su amor surgió cuando cumplió los 20 años.

A raíz de la confirmación de este romance, muchas preguntas han surgido por parte de los usuarios en internet, por ejemplo, si ellos viven actualmente juntos en la finca de Jhonny.

Ante esto, el cantante colombiano decidió aclarar la situación por medio de un video en donde confesó que:

“No, ella es mi novia, ella vive con sus papás. Ella vivía en Cali, ella venía y se quedaba esporádicamente, pero no, no vivimos juntos, ella vive con sus papás, cuando ella llega a Pereira, ella vive en un sitio y yo vivo en otro. Ella es mi novia, no mi esposa”, afirmó el cantante.

A pesar de que los dos famosos se han mostrado seguros y felices de la relación, muchos usuarios comentan molestos de que, por ningún lado, esa relación está bien o irá para algún lado.