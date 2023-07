Parece otra mujer: Gema, del ‘Desafío The Box’, sorprendió a seguidores con tremendo cambio de look

Gema estalló ante su tercer y consecutivo chaleco de sentencia en Desafío The Box Foto: Captura de YouTube

El ‘Desafío The Box’ es uno de los realitys más vistos de Colombia y la temporada 2023 ya terminó con Sensei y Aleja como campeones. Muchos de los exparticipantes conquistaron el corazón de muchos espectadores y una de ellas fue Gema, quien con su corazón y espiritualidad, logró enamorar a más de uno. Luego de haber salido, la exparticipante sorprendió en redes sociales con su cambio de look.

Lea también: Carlos Calero reveló que sus compañeros de ‘Día a Día’ lo obligaron a algo que nunca pensó hacer

La llegada de Gema trajo muchos comentarios por parte de los comentarios, pues el ‘Desafío The Box’ es un reality en donde se pone a prueba la mentalidad y el físico, por lo tanto, generalmente son participantes muy fuertes y dedicados a la construcción física.

Sin embargo, Gema siempre fue muy diferente, pues tenía una relación muy especial espiritualmente, pues aparecía en cámara agradeciendo hasta la tierra que pisaba. Pero Gema sorprendió por su valentía y su fuerza mental, pues se sometió a cortarse el cabello por un castigo y lo asumió con mucha esperanza.

Ahora que salió, Gema sorprendió con tremendo cambio físico con su cabello, pues se acercó a un sitio en donde le pusieron extensiones en el cabello para volver a verse con su cabello largo, como antes del castigo del ‘Desafío The Box’.

Lea también: Amy Winehouse de ‘Yo Me Llamo’ dejó a los jurados llorando por su talento

La mujer apareció en un video agradeciendo por el procedimiento que le hicieron:

“Cuando me cortaron mi cabello sentí que mi alma se partía en trocitos. Ahora me siento feliz, me siento única. Se siente el cabello liso y sin turupes”, afirmó la exparticipante.

Algunos usuarios aprovecharon para decir que definitivamente este tipo de castigos no tenían nada que ver con la competencia y solo estaban presentes para causar polémica.