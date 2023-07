Amy Winehouse de ‘Yo Me Llamo’ dejó a los jurados llorando por su talento

‘Yo Me Llamo’ reúne lo mejor de la música y la imitación en un solo lugar, pues el programa que lleva años al aire en el Canal Caracol se ha ganado el cariño de los espectadores que a diario se conectan para ver el mejor talento de Colombia. Sin duda, no es extraño que varios participantes sorprendan en el escenario, pero definitivamente Amy Winehouse rompió los esquemas con su primera presentación.

Lea también: “Este momento no es fácil”: Rosalía rompió el silencio luego de supuesta infidelidad de Rauw Alejandro

El primer episodio dejó muchos comentarios por las diferentes presentaciones, pues muchos participantes se subieron al escenario solo para ‘hacer el oso’, como algunos lo calificaron en redes sociales, entre ellos estuvo Axl Rose, pues el imitador del cantante de los Guns N’ Roses no le dio ni a una sola nota.

Pero no pasó lo mismo con Amy Winehouse, pues la imitadora llegó hablando en inglés e hizo levantar a Amparo Grisales que no paraba de aplaudir encantada de haber escuchado a la mujer. Pipe Bueno no esperó un solo segundo para oprimir el botón y ni se diga de César Escola, que se puso de pie y le pasó su propio pañuelo a la participante que terminó llorando de la emoción de haber pasado.

“Esa mujer que yo amo y que tú la traigas con esa voz, es tan complejo, con esa actitud, con esa magia con la que apareciste, yo solo rogaba que fueras ella”, afirmó Grisales. Sin duda, efectivamente la mujer dejó hasta con los ojos llorosos al jurado.

Lea también: “Los mejores videos”: Paola Turbay compartió ‘vergonzosos’ detrás de cámara de ‘Ana de Nadie’ y generó burlas

Pero no fueron los únicos, Carlos Calero y Melina Ramírez, presentadores del reality, lloraron en más de una oportunidad al ver el talento y la emoción de dicha participante.