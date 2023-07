¿De la televisión a la política? Juan Diego Alvira reveló los ‘puesticos’ que le ofrecieron recientemente

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más famosos de la televisión colombiana teniendo en cuenta su amplia trayectoria en la pantalla grande, además de su carisma y espontaneidad frente a las cámaras. Recientemente, el huilense estrenó su programa ‘Sin Carreta’ del Canal 1 el cual ha logrado ser todo un éxito y ha sido un sueño cumplido para él.

El periodista hace algunos días estuvo como invitado a la emisora ‘Tropicana’ en donde reveló detalles del tiempo que llevaba preparando esta producción hace aproximadamente más de dos meses, asimismo, dejó claro que cuenta con un equipo especializado para tratar los diversos temas. Sin embargo, este no fue el único tema del que hablaron, pues confesó la serie de propuestas políticas que ha recibido.

En medio de la entrevista el periodista fue entrevistado sobre esas nuevas propuestas que surgieron mientras que estuvo ausente de la televisión colombiana. Entre varias risas y sin problema alguno en revelar lo ocurrido, Alvira reiteró: “Me ofrecieron ser candidato a la Alcaldía”. Seguidamente, Juan Diego reiteró que mencionada propuesta logró tomarlo por sorpresa, teniendo en cuenta que su rol y su más grande pasión siempre ha estado enfocada en ser periodista y como lo ha mencionado en repetidas ocasiones “estar del lado de la gente”.

Pero, esta no fue la única propuesta que recibió, pues también se dio el ofrecimiento para ser el candidato a la Gobernación del Tolima, con varias risas incluidas relató lo ocurrido. Sin embargo, el momento no terminó allí, pues los locutores no dudaron en indagar sobre la fecha exacta de estas ofertas, en donde Alvira confesó que habían sido recientes, entre 10 y 15 días. Como era de esperarse, las bromas no faltaron pidiéndoles a los oyentes que estuvieran al tanto para la recolección de firmas, para dejar en firma su postulación.

Ante el hecho no dudaron en saber cuál era el partido que lo había buscado teniendo en cuenta que el tiempo para la “candidatura” no estaba a su favor, pues necesitaba algún respaldo. Juan Diego indicó que desistió de esta idea automáticamente debido a que ya no había tiempo para matricularse en un partido propio, a través de firmas, sino matricularse en los conocidos por los colombianos desde hace varios años: “Una de las principales razones por las que automáticamente dije no gracias (…) Es más de lo mismo”.

Si bien, su rol en la política no se dio en esta ocasión, de acuerdo con sus declaraciones esto no estaría muy alejado de Alvira, pues mostró que no está en negación por tener un cargo público. Pero por el momento está enfocado en su programa ‘Sin Carreta’, sin embargo, sus seguidores están a la expectativa de lo que podría suceder en el próximo tiempo.