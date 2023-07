“Una personita maravillosa”: Periodista de Noticias Caracol terminó llenando de elogios a Érika Zapata por su cumpleaños

Érika Zapata es una de las periodistas más famosas de Noticias Caracol, pues ha logrado con su carisma y espontaneidad atrapar a los televidentes, demostrando las versatilidades que pueden existir en el periodismo y sacando a flote sus raíces paisas.

Este 28 de julio Zapata se encuentra de celebración de cumpleaños y por supuesto, los mensajes de apoyo por parte de sus colegas y seguidores no se han hecho esperar, reiterando los mejores deseos para la paisa y destacando cada una de las cualidades con las que cuenta.

Le puede gustar: “Toca cuidarlo esto está muy feo”: Josse Narváez reveló los motivos por los que está distanciado de su hijo

A las primeras horas de la mañana la periodista compartió una foto suya en una de las visitas que tuvo a ‘Día a Día’, allí aseguró: “Feliz cumpleaños a mí”. Seguidamente, quien no podía faltar con sus muestras de cariño fue Sebastián Palacio, quien no dudó en compartir un querido mensaje para su colega y gran amiga no solo de Caracol sino de la vida.

El periodista residente también en Medellín, a través de su cuenta de Instagram, aseguró: “Feliz cumpleaños a una personita maravillosa que quiero y admiro mucho”. Asimismo, indicó que este sería un día para festejar su vida y que espera que fueran muchos más, el mensaje estuvo acompañado de una foto juntos en alguno de sus reportajes para noticias Caracol.

Por supuesto, las palabras de cariño por parte Erika tampoco faltaron reiterando el cariño que siente por él debido a las diversas situaciones que han atravesado juntos. Además, los mensajes por parte de sus seguidores no faltaron, quienes resaltaron que a su corta edad se ha convertido en una mujer destacada tanto su labor como periodista y como por su forma de pensar.

También puede leer: “Uno de los sustos más grandes”: Carmen Villalobos terminó ‘pálida’ luego de inesperada situación mientras conducía

Y es que la visibilidad de la periodista ha sido tan amplia que su publicación tanto en Twitter como en Instagram ya cuentan con un sinfín de comentarios dejando ver el cariño que sienten sus fans por ella. Pues también hubo quienes aprovecharon para pedir su deseo en nombre de Erika reiterando que Caracol les cumpla el sueño de que la paisa tenga su propio programa en este canal.

Cabe resaltar que hasta el momento, Erika no ha revelado mayores detalles de esta celebración la cual se espera que se dé en compañía de sus padres. Pues en repetidas ocasiones ha dejado claro que ellos son su mayor impulso y son quienes creyeron en ella desde muy corta edad y que Erika pueda cumplir cada uno de sus sueños es una felicidad compartida en la familia.