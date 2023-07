“Toca cuidarlo esto está muy feo”: Josse Narváez reveló los motivos por los que está distanciado de su hijo

Josse Narváez es un presentador, cantante y actor quien ha hecho parte de varias producciones nacionales. Sin embargo, hace pocos meses decidió enfocarse en una de sus más grandes pasiones demostrando así, su talento en la música junto a ‘Hombres a la plancha’.

El presentador suele ser muy activo en sus redes sociales en donde ha buscado mostrar varios aspectos de su vida como lo son su familia, sus proyectos y por supuesto, algunas de sus actividades. Sin embargo, en los últimos días sus fans se percataron de su ausencia y no dudaron en referirse al tema.

Le puede gustar: “Uno de los sustos más grandes”: Carmen Villalobos terminó ‘pálida’ luego de inesperada situación mientras conducía

Josse por supuesto, volvió a aparecer en sus respectivas cuentas confesando que estaba pasando por un virus, motivo por el cual estaba ausente. Sin embargo, dejó claro que no han sido días fáciles, pues ha tenido que estar alejado de su familia, con el fin de priorizar su salud: “Y de repente un virus de esos que te hacen doler hasta el pelo”, reiteró Narváez inicialmente.

Seguidamente, el presentador se mostró bastante afectado, tanto así que con un buso trató de disimular el malestar mientras que por una ventana de vidrio su pequeño Mateo trataba de saludarlo: “Toca cuidarlo esto está muy feo”, mientras que el menor se encontraba en el patio de su lujoso apartamento en Bogotá en compañía de Cristiana Hurtado. Ante las risas de Mateo, Josse no dudó en asegurar que su hijo estaría pensando: “Yo creo que él dirá, bueno a este man que le pasa, no me carga, no me saluda”.

Asimismo, Josse trató de llamar la atención de su hijo, pero el menor solo deseaba ser cargado por su mamá. Finalmente, reiteró que no son pocos los días difíciles que sigue atravesando, aunque gracias a las diversas medicaciones ha sido algo que se ha calmado paulatinamente: “Al menor la fiebre ya paró y tuve alientos para contarles”.

¿Cómo va la recuperación de Josse Narváez?

Desde hace varias semanas el cantante compartió con sus fans que había tenido un desgarro en una de sus rodillas, motivo al parecer, por el que tuvo que abandonar algunos días el escenario. Ante el inesperado hecho tuvo que ser atendido en el hospital y posteriormente, guardar reposo.

También puede leer: ¿No que era ‘Sin Carreta’? Juan Diego Alvira mostró a su ‘presentadora’ y hasta Claudia Bahamon salió a relucir

Asimismo, se ha dejado ver en diversas terapias que le permitan fortalecer su rodilla paso a paso, para así poder bailar, correr y ejercitarse con total tranquilidad, pues hasta se hizo muy amigo de los médicos de este lugar.