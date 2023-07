“Uno de los sustos más grandes”: Carmen Villalobos terminó ‘pálida’ luego de inesperada situación mientras conducía

Carmen Villalobos es una actriz, presentadora y modelo colombiana quien desde corta edad llegó a ser parte de varias producciones nacionales, convirtiéndose en una de las figuras más representativas del entretenimiento en Colombia, tanto así que recibió varias propuestas fuera del país llegando a México y Estados Unidos.

La barranquillera sin importar los diversos proyectos en los que se encuentre a menudo trata de compartir varios detalles de su vida con sus fans. En las últimas semanas, Carmen ha estado aprovechando de unos días de descanso para realizar otro tipo de actividades. Sin embargo, terminó llevándose el susto de su vida.

Villalobos quien alcanza más de 22.1 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, terminó dejándolos al borde la preocupación. Durante las primeras horas de la mañana se mostró feliz y cantando desde su carro. Cabe resaltar que la actriz se encuentra en Miami y mostró que se dirigía a realizar algunos masajes, los cuales lleva realizando desde hace más de 3 semanas.

Le puede gustar: ¿No que era ‘Sin Carreta’? Juan Diego Alvira mostró a su ‘presentadora’ y hasta Claudia Bahamon salió a relucir

Tiempo más tarde, Carmen volvió a dejarse, pero con un semblante completamente diferente: “Les cuento que acabo de pasar uno de los sustos más grandes que he tenido”. Seguidamente, la presentadora reiteró que mientras estaba conduciendo al parecer, de vuelta a su apartamento, mientras esto sucedía, según ella, se desató una tormenta, en donde resaltó que ella no lograba ver nada.

Y es que la gravedad del asunto fue tal que tuvo que bajar la velocidad a lo más mínimo, poner estacionarias, no poder ver el carro de adelante, siendo el mayor problema el agua: “Esa vaina que no ves nada”. Asimismo, Villalobos indicó que nunca había tenido que atravesar por una situación de este tipo mientras que estaba en su auto, pero sí en su casa, ya que no resulta ser para nada igual.

La actriz con la mano en su pecho aseveró que este fue uno de los mayores sustos que ha tenido, pero la tranquilizó el hecho de saber que la situación no generó mayores consecuencias y no dudó en agradecerle a Dios por estar bien. Finalmente y para tranquilidad de sus seguidores, Carmen reiteró que al llegar nuevamente a su apartamento las lluvias no estaban presentes siendo este un clima diferente.

¿Cómo va la relación de Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg?

Recientemente, la pareja se dejó ver visitando diversos lugares del mundo, disfrutando de su amor, compañía, la gastronomía y descubriendo nuevos lugares juntos. Asimismo, Villalobos ha dejado claro que está muy enamorada nuevamente.

También puede leer: “Te llevaste la mitad de nuestros corazones”: Juliana Velásquez dedicó sentido mensaje tras complejo momento familiar

Por su parte, Sebastián Caiceido su expareja tampoco se queda atrás, pues también volvió a rehacer su vida con Juliana Diez con quien lleva varios meses de relación, en donde ambos aseguran que Dios los unió y él es el principal en su relación.