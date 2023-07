¿Por miedo? Jhonny Rivera contó por qué ocultó su relación con Jenny López

Jhonny Rivera rompió el silencio y reveló sin tapujos la verdadera razón por la que le ocultó a sus seguidores su nueva relación con la cantante Jenny López. También aprovechó para comentar otros detalles de su romance, profundizando en cómo ve su futuro juntos y si están viviendo bajo el mismo techo.

La semana pasada, la pareja del intérprete de ‘Te amo en silencio’ encendió las redes sociales al revelar a través de sus historias de Instagram que en efecto estaba manteniendo una relación amorosa con él, contando varios detalles al respecto y dejando claro que no le presta atención a los malos comentarios.

Esta acción de Jenny López generó opiniones divididas en las redes sociales: mientras algunos apoyaban a la pareja y celebraban su amor, otro grupo de internautas se enfocó en la diferencia de edad entre ellos, tildándola de indebida.

A propósito de esto, Jhonny Rivera se ha pronunciado respecto a esto en un par de oportunidades, aprovechando una pregunta de un seguidor para profundizar en la razón por la que mantuvo su relación en secreto, indicando que esto se debió a que quería evitar un panorama como el que ambos viven ahora: críticas, insultos y desprecio.

“Hay mucha gente que por la diferencia de edad lo ve mal. Entonces, obviamente, para evitar ese problema de los ataques, el ‘hate’. Pero bueno, nada que hacer, ya pasó, hay que frentear lo que venga”, dijo el artista en sus historias.

Jhonny Rivera también habló del futuro de su relación

Además de comentar por qué mantuvo su romance en secreto, otros internautas le preguntaron sobre diferentes detalles de su relación, por ejemplo, si estaban viviendo juntos. Y en esa oportunidad Jhonny Rivera aprovechó para aclarar que eso no ocurrirá hasta que ella sea su esposa.

Seguidamente, tras preguntarle si las críticas negativas afectarían el futuro de la relación, el cantante dejó claro que ese no sería un motivo determinante.

“No puedo dejar de ser feliz por darle gusto a la gente. Qué tal yo conseguir la novia a gusto de ustedes o de la gente que no está de acuerdo. No, no, eso no tiene que afectar la relación”, aseguró el colombiano.