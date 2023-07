Ya traje los dulces: Sebastián Yatra sorprendió a niños campesinos lanzándoles caramelos desde globo aerostático

A sus 28 años de edad, el cantante paisa Sebastián Obando Giraldo , ha consolidado una fructífera carrera, en las que ha dejado para la industria musical tres destacados álbumes: Mantra (2028), Fantasía (2019), y Dharma (2022); mismo que producto de su labor ha consolidado una gran comunidad en sus redes sociales, quienes fueron testigos de la manera en que el cantante decidió alegrarle el día a un grupo de niños.

Ya son 29,8 millones de seguidores que acumula el intérprete de ‘Tacones Rojos’ en la red social Instagram, lugar en el que días atrás sorprendió al mostrar sus habilidades para la danza en compañía de una adulta mayor, en pleno Día de la Independencia.

Sebastián Yatra lanzó por los aires varios dulces para alegrarle el día a un grupo de niños

Al ritmo de ‘Dos oruguitas’ , ‘Yatra’, mostró, mediante un video, el emotivo momento que compartió con sus seguidores. Suceso protagonizado por, él, un globo aerostático, y una gran cantidad de bombones de dulce. Mientras el cantante lanzaba desde una gran altura los caramelos, le preguntaba sobre su día a las personas que se encontraban en la superficie, además de avisarles que tuvieran cuidado con la caída de los objetos.

Algunos internautas destacaron su acción y le compartieron sus sentimientos al artista con emotivos mensajes: “El mejor parche seguro que sí, eres un ser querido por muchas personas, por tu sencillez y humildad”, “Un hombre de mucha administración” y “Los señores: No me van a creer, Sebastián Yatra me tiro estas BomBombun mientras daba un paseo en un globo aerostático, de no ser por este video, los tildan de locos”, fueron algunos de los comentarios

