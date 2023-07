“Toma tu anillo bebé”: Andy Rivera confiesa lo que haría por la mujer que ama y cómo se derrite por pedir la mano

Andy Rivera es uno de los cantantes de música urbana más conocidos del país. Es hijo del también cantante Johnny Rivera quien por estos días es tendencia luego de anunciar su relación amorosa con una joven varios años menor que él. Andy Rivera se ha dado a conocer en el mundo de la farándula gracias a su talento como artista y también por alguno que otro escándalo, como lo fue su relación con la actriz Lina Tejeiro. Sin embargo, recientemente ha dado mucho de que hablar por las diferencias que ha tenido con sus colegas del género, por la falta de empatía que hay entre ellos.

No obstante, el reggaetonero sigue siendo uno de los más conocidos y de los favoritos para muchas de sus fanáticas. Por supuesto que el artista paisa también es bastante halagado por su atractivo físico con el que ha recibido cientos de comentarios. La vida amorosa de este cantante es de gran interés para muchos; sin embargo, el cantante permanece soltero.

Pero aunque su vida amorosa se encuentre en pausa, varios de sus fanáticos le preguntaron que si en algún momento le gustaría casarse. Esto ocurrió por medio de la dinámica de preguntas y respuestas que los famosos suelen hacer en su cuenta de Instagram, Andy no perdió la oportunidad para asegurar que le gustaría llegar en algún momento al altar, pero no solo eso, sino que también contó lo emocionante que le parece pedir la mano de la mujer que ama.

“Yo veo esos videos de ‘manes’ tan creativos que graban cuando le piden (matrimonio) a su mujer... me parece muy especial, más allá del compromiso legal que implica y que aveces “da pereza” es muy especial pedir la mano de tu mujer y decirle: “Hey, esto es para toda la vida y no necesito buscar más” y me muero por sentirlo por alguien y hacérselo saber”, expresó con entusiasmo el cantante.