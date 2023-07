¿Se olvidó de Lina? Andy Rivera contó cómo es su relación con sus exnovias

Andy Rivera rompió el silencio al revelar qué dinámica tiene con sus exnovias luego de terminar la relación con ellas, indicando a través de sus historias si aún tiene contacto y qué representan para él en la actualidad, dejando ver también que hay un aspecto crucial en lo que respecta a este tema.

El intérprete ha estado soltero desde hace una buena temporada, siendo su relación con la actriz Lina Tejeiro la última que ha hecho pública. Por su parte, la joven sí protagonizó un romance a finales del año pasado con el cantante Juan Duque, la cual no duró mucho tiempo.

Y tal parece que a Andy Rivera le está afectando un poco su soltería, ya que a través de diferentes historias ha dejado claro lo mucho que le gustaría protagonizar un nuevo romance, pero que de momento la persona ideal no ha aparecido.

A propósito de sus relaciones, uno de sus seguidores no dudó en abordarlo a partir de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, preguntándole si él piensa que se puede ser amigo de las exparejas, revelando que en efecto es posible: “uno puede ser amigo de su expareja”.

El cantante no solo se limitó a revelar que esta situación puede ser viable para muchas personas, sino que confirmó que para él es un hecho, confesando que es un gran amigo de una de sus exnovias: la mamá de su hija, Danniela Duque.

“Yo soy gran amigo de la mamá de mi hija, nos entendemos muy bien para los temas de Helen. Entendimos que era importante esa amistad para poder llevar a Helen a un nivel de educación que es esperado por ambos”, dijo Andy Rivera en la historia.

Andy Rivera reveló que no fue fácil ser amigo de su ex

A pesar de contar abiertamente que su relación con Duque es muy buena, indicó que no fue un proceso que se dio de la noche a la mañana: “no es fácil, requiere madurez. En mi caso tomó años, no es que Dani y yo fuéramos amigos a los días de habernos separado, fueron años y años. Pero sí se puede”.

Concluyó al comentar que el hecho de llevar una buena relación con una expareja significa que no hay rencores ni malos sentimientos, algo que el joven trata de evitar.

Aunque también dejó ver que está bien si después de una ruptura no queda una amistad: “tampoco es necesario ser amigo de todo el mundo. Si no se dio la amistad con tu ex, pues normal”.