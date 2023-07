“Quedaron tan afectados”: Paola Turbay confesó lo que nadie sabía sobre los técnicos de ‘Ana de Nadie’

‘Ana de Nadie’ fue una novela realizada por RCN que se posicionó en el número uno del rating en Colombia debido a la gran historia que contaba protagonizada por Paola Turbay, en donde una mujer, aburrida de su matrimonio, se enamora de un hombre mucho menor que ella. Ahora que la producción se terminó, Turbay reveló detalles que nadie conocía de la novela.

Muchos sentimientos encontrados tuvieron los seguidores de la novela cuando vieron el final, pues aseguraron que había parecido que lo habían grabado rápido y por salir del paso. Sin embargo, la novela dejó un lindo mensaje sobre las segundas oportunidades.

Paola Turbay se despide de ‘Ana de Nadie’

En redes sociales, con el fin de despedirse y agradecer, Paola Turbay apareció en un video hablando sobre la novela y lo que generó no solo en los espectadores, sino en la misma producción que estuvo en todas las grabaciones:

“Trabajamos intensamente no solo las personas que estamos frente a las cámaras, sino también los que están detrás, cada uno muy enamorado de lo que hacía, pero sobre todo muy enamorados de la historia de Ana. Acá se vivieron momentos muy especiales, porque los mismos técnicos me decían que no se daban en otras producciones y eran esos momentos de silencio después de grabar algunas escenas porque se les aguaba el ojo, porque quedaban tan tocados y tan afectados, que creo que eso se logró transmitir por medio de la cámara”, afirmó la también exreina de Colombia.

Sin duda, muchos comentaron agradeciéndole por dicha novela que quedará en el corazón de cientos de Colombianos que lograron conectar con la historia de Ana.