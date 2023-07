“Ante los ojos de Colombia”: Periodista de Noticias Caracol terminó ‘casando’ a Érika Zapata con uno de sus colegas

Noticias Caracol es un medio informativo que a diario le brinda a los televidentes los principales hechos que suceden en diversos lugares del país. Además, cuenta con un amplio grupo de periodistas quienes han logrado destacarse no solo por su talento, sino también por tratar de estar del lado de la gente. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que al aire se cometa uno que otro error, los cuales terminan generando risas en la audiencia.

El más reciente hecho por supuesto, no pasó desapercibido ni siquiera por los periodistas que no se encontraban presentes y que no dudaron compartir el inesperado momento. La primera emisión que como es costumbre suele estar acompañada de Andrés Montoya y también con Alejandra Giraldo, que se encontraba ausente por otros proyectos resultó estando acompañada por Daniela Pachón.

El hecho se dio mientras que Montoya le daba paso a las distintas ciudades para qué dieron los principales hechos más recientes. Pero, al llegar a Medellín, el paisa aseguró: “Vamos con Erika Palacios, en Medellín”, como era de esperarse la reacción de sorpresa por parte de Erika no faltó. Sin embargo, en medio de risas Montoya dejó claro que resultaba ser Zapata. Además, los televidentes tampoco dudaron en compartir el inesperado lapsus que tuvo el famoso presentador.

Pero, la situación no terminó allí, pues Erika a través de sus redes sociales compartió el corto clip a manera de broma por supuesto, y también resultó dando de que hablar debido a sus declaraciones: “Sebastián Palacio y yo casados ante toda Colombia”. Además, reiteró que su colega y gran amigo ya no podía escaparse de ella e incluso lo etiquetó para que no se perdiera de este gran momento.

Minutos más tarde, Sebastián compartió el corto clip en donde reiteró: “Esta es la magia de la televisión en vivo”. Asimismo, dejó claro que Andrés Montoya quien durante un buen tiempo fue su compañero en Medellín, resultaba ser el mejor no solo por su talento sino también por la personalidad que lo caracteriza fuera del set. Lo cierto, es que el inesperado momento fue tomado con varias risas por los periodistas implicados. Pues aunque en varias ocasiones han asegurado que son pareja, han recalcado que a partir de su trabajo han logrado formar un fuerte vínculo de amistad.

Erika Zapata generó risas en Sebastián Palacio por una visita al médico

El paisa contó que les mandaron a realizar unos exámenes médicos de rutina. En medio de la consulta le indicaron que debía quedarse en ropa interior con el fin de ejecutar la respectiva consulta y por ende, verificar que todo estuviera bien. Sin problema alguno, Palacio aseguró que colgó su ropa en el perchero con toda la tranquilidad posible. Al salir y percatarse que Erika también se encontraba en el mismo proceso decidió esperarla encontrándose con la sorpresa de que ella no tuvo que pasar por lo mismo.

El periodista reiteró que no tenía muy claras las influencias de su gran amiga, con varias risas de por medio. Por su parte, Zapata no dudó en dar su posición frente al tema asegurando: “Le dije al doctor, me dijo que tranquila me miró el ombligo y ya (…) Respondiendo las preguntas le dije que yo no era de eso”. Ante el hecho, las dudas por parte de Palacio sobre sus palabras no faltaron preguntando sobre ¿Cómo así que no era de eso? Finalmente, la periodista reiteró: “Pues de quitarme la ropa (…) No me la iba a quitar en exclusiva”.