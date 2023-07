¿Por qué la DEA es tendencia y qué tiene que ver con Valeria Duque? Rauw y Rosalía estallan las redes

Tras conocerse que Valeria Duque estaría involucrada en una de las causantes de la ruptura del cantante de reguetón Rauw Alejandro y Rosalía por una supuesta infidelidad, las redes sociales no han parado de especular y volvieron tendencia a la DEA por una ‘ligereza’.

Este martes 25 de julio se conoció la noticia de la ruptura de la pareja de cantantes, que llevaba 3 años de relación y aparentaba mucha estabilidad. Ambos se casarían en breve luego de que hicieran su compromiso público en redes sociales hace varios meses, por lo que el desencuentro tomó por sorpresa a los fans, que no han parado de comentar sobre esta situación.

Valeria Duque, una modelo y empresaria de la ciudad de Medellín, según afirmaciones de otra modelo que afirma tener la información certera, estuvo en México con el cantante y “pasaron la noche juntos”, como cuenta en un hilo de Twitter.

La DEA terminó siendo tendencia por Valeria Duque, Rauw Alejandro y Rosalía

Toda la novelesca anécdota ha inundado las redes sociales, pero el interrogante de todo resulta ser: ¿Por qué la DEA se volvió tendencia? La modelo que reveló la historia de infidelidad, Juliana García, también mencionó a la DEA en su hilo, sugiriendo que la modelo paisa trabaja para esta Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés). Pero realmente todo es un juego de palabras, pues “DEA” significaría “de abajo”, haciendo referencia a sus partes íntimas.

“Lo que muchos no saben es que a punta de modelaje no pagan todos los viajes, carros, etc. También trabajan con la DEA. Y no precisamente cogiendo traqueticos”, dijo la usuaria sarcásticamente y con doble sentido.

Todo esto ha configurado que en redes sociales la DEA se vuelva tendencia y que los usuarios hagan juegos de palabras atacando a Valeria Duque recordando que trabaja con la “de abajo”, por lo que la palabra continúa haciéndose tendencia.

“Cuando el de la DEA se encuentra con la que trabaja con la deabajo”, “Los de la DEA al enterarse que no son ellos si no , La DEAbajo ( la billetera de carne)”, y “Yo 7 horas después dándome cuenta que la DEA significa la DEABAJO”, fueron algunos de los comentarios.