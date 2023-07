La millonada que se gana Angie Brand, la colombiana de tan solo 19 años en OnlyFans

Para nadie es un secreto que aplicaciones como OnlyFans se han convertido en uno de los grandes ingresos para varias personas que suben diferente contenido, pero sobre todo sexual. Aída Cortés es una de las principales y más conocidas dentro de este mundo.

Lea también: Tranquilo, sus bloqueados en Instagram no le aparecerán en Threads ¿por qué?

Ahora, Angie Brand se volvió tendencia en redes sociales por revelar la cantidad de dinero que gana gracias a, como dice ella, cultivar un gran público que logró cautivar a través de sus redes sociales.

Al parecer, alguien había filtrado la cantidad de dinero que hacía gracias a su plataforma de OnlyFans, así que ella decidió aprovechar para aclarar la situación respondiendo algunas preguntas:

“Una página había descubierto mis ganancias. No todos los meses no hago eso, pero me mantengo en 40 mil dólares, aproximadamente, pero el mayor alcance que he tenido ha sido de 50 mil dólares”, afirmó la joven, que tan solo tiene 19 años de edad.

Según lo que revela, por mes, Brand estaría ingresando más de 170 millones de pesos, suma que dejó con la boca abierta a más de uno en redes sociales.

En comparación a Aida Cortés, quien para finales del 2022 reveló estaba ganando aproximadamente 10 mil dólares, Angie se podría estar coronando como una de las creadoras que genera más ingresos y desterrando a varias que por años llevan haciendo este tipo de contenido para redes sociales.

Lea también: “Volvió a nacer”: Carolina Soto sorprendió a seguidores mostrando fotos de cuando era joven

Los usuarios no se hicieron esperar en cuanto a comentarios, pues varios aseguraron que este tipo de contenido demostraba el deterioro que había en la sociedad, sobre todo para los jóvenes:

“Ejemplo para las niñas que según esta no vale la pena estudiar, en 15 años no van a existir médicas, enfermeras, ingenieras, porque nadie quiere estudiar”, “uno 9 horas en una oficina para ganarse una miseria”, “eso es lo que da Plata hoy en día, por eso la gente ya no quiere estudiar, a ver si cuando necesiten médicos, docentes o arquitectos a punta de Of resuelven”, afirmaron algunos usuarios en Instagram.