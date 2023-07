A Jhonny Rivera le partieron la boca en pleno concierto al tirarle un costoso reloj

Jhonny Rivera le contó a sus seguidores de una situación incómoda que vivió recientemente en una de sus presentaciones, asegurando que uno de sus fanáticos le lanzó un reloj directo a su boca. Pero para su asombro, la intención no era golpearlo, sino apoyarlo en la polémica situación que atraviesa en las redes sociales.

La semana pasada, la cantante Jenny López decidió romper el silencio a través de una serie de historias en las redes sociales al comentar que los rumores eran completamente ciertos, y que en efecto estaba saliendo con el intérprete de ‘Te amo en silencio’.

Puede leer: “Que se mueran los envidiosos”: Novia de Jhonny Rivera le dedicó canción y dice que no importa la edad

Este anuncio generó todo tipo de opiniones en las plataformas digitales: mientras algunos condenaban la acción del artista, otros apoyaban que tuviera su amorío mientras ambas partes fueran felices.

Y tal parece que el debate no solo se lleva a cabo en las redes sociales sino también en sus presentaciones, ya que Jhonny Rivera informó en un par de historias que durante uno de sus recientes conciertos le lanzaron directo a su boca un costoso reloj.

“Estaba cantando cuando me tiraron una cosa del público y me pegó en toda la boca, y duro. Me dolió (...) Miro al piso a ver qué era y veo que era un reloj, ahí mismo se me acabó la rabia”, dijo Jhonny Rivera en sus historias, indicando que incluso sintió que le sangraban los labios por el impacto.

Lea también: Jhonny Rivera lo mostró casi todo mientras entrenaba y los memes no faltaron

Seguidamente contó que un fanático se acercó hasta la tarima para mostrarle su apoyo, presuntamente por la situación que enfrenta en las redes sociales sobre su amorío con Jenny López: “veo a un man que me dice: ‘hágale, hágale, que yo lo apoyo, que yo lo apoyo, que estoy con usted’”.

El intérprete también contó que intentó devolverle el reloj, pero inmediatamente el mismo fanático volvió a dárselo. Y si bien Jhonny se lo recibió nuevamente, las cosas se pusieron incómodas cuando el mismo sujeto le quiso dar una cadena costosa, algo que él rechazó por completo.

Y si bien el cantante apreció el gesto de su seguidor y todo el apoyo que le brindó en esta complicada situación, anunció en sus historias que está dispuesto a devolvérselo en caso de que esté arrepentido, indicando que entre la euforia y los tragos pudo haberle dejado la costosa pieza sin estar en sus cinco sentidos.