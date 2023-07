“Que se mueran los envidiosos”: Novia de Jhonny Rivera le dedicó canción y dice que no importa la edad

Jhonny Rivera es uno de los cantantes con más fama en Colombia y también uno de lo más queridos, pues el intérprete de ‘Soy Soltero’, se ha ganado el corazón de más de uno con su carisma y con su personalidad, sobre todo por su amor por los animales. Ahora se volvió tendencia por la relación amorosa que lleva con una de las integrantes de su agrupación, mucho menor a él.

No es la primera vez que dos famosos con gran diferencia de edad se unen, pues a lo largo de la farándula nacional se han conocido varias parejas como los mismos Sebastián Martínez y Kathy Saenz, quienes a pesar de recibir muchas críticas ha logrado llevar un matrimonio exitoso y una familia muy bonita.

Ahora que Jenny López, la cantante y ahora novia de Jhonny Rivera confesó que desde hace algún tiempo llevan en relación, decidió dedicarle una canción al intérprete de ‘Guaro’ públicamente, pues subió un video con una canción que decía:

“Andan murmurando que lo nuestro no es debido y le faltan al respeto sin derecho a nuestro amor. Por cuestión social y diferencia en las edades, estos tontos ignorantes no me quieren ver contigo. No tienen razón, esto no es correcto, es inservible, porque en el amor no hay economía para que dos se quieran. Que se mueran los incrédulos y envidiosos si nos tronchan el destino, que caigan todos en abismo si es que no aceptan nuestro idilio”, terminó por cantar Jenny López.

Hasta Lina Tejeiro comentó dicha canción con un emoji de aplausos celebrando el amor que existe entre los dos cantantes y por supuesto Jhonny Rivera no se quedó atrás, pues le comentó muchos corazones rojos a su novia.