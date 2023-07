“Se me acaba el glamour”: Laura Acuña reveló por quién se ‘agarraría’

Laura Acuña es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia y ha logrado tener una gran carrera en la televisión, lo que se ha convertido en su gran amor, pero definitivamente, hay solo un tema que la presentadora de ‘Muy Buenos Días’ defiende con capa y espada y sin miedo al que dirán.

Lea también: Por salir del paso: Laura Acuña reveló el ‘desastrozo’ primer casting que le hicieron en RCN

En su programa ‘En La Sala de Laura Acuña’, la famosa presentadora de ‘La Voz Colombia’ ha tenido la oportunidad de tener muchos invitados y hablar sobre diferentes temas tanto profesionales como personales, en donde ha aprovechado para desahogarse sobre varios temas, entre ellos, sus hijos.

Con su última invitada, que fue Diva Jessurum, también presentado de ‘Último Expediente’ del Canal Caracol, reveló que muchos comentarios en redes sociales respecto a su vida privada le dan igual, pero con lo que no puede o no aguantaría serían comentarios respecto a sus hijos:

“Yo todavía hay una cosa que no logro que no me importe y es que se metan con mis hijos, entonces ahí sí, gracias a Dios no ha pasado, pero he visto comentarios en otras publicaciones de otras famosas y digo, ‘yo me destornillo, ahí se me acaba el glamour en todos los sentidos’, uno saca lo peor de uno con los seres que uno más ama, ya no importa nada”, afirmó la presentadora colombiana.

Lea también: Diva Jessurum reveló la ‘cagada’ que lo hicieron Laura Acuña y J Mario Valencia hace muchos años

Sin duda, Diva Jessurum la acompañó y afirmó que ninguna madre logra soportar comentarios sobre sus hijos, sobre todo porque ellos mismos, muchas veces, no se pueden defender, en especial cuando son tan pequeños

Laura Acuña humilla a manicurista

Hace algunos años un video se hizo viral en redes sociales, en donde Laura Acuña fue grabada por una persona en una peluquería de Norberto, en donde la presentadora estaba tratando mal a una mujer que le estaba haciendo las uñas de los pies. Al parecer, no es la primera vez que pasaba, pues siempre llegaba con una mala tónica, hasta el punto que las manicuristas no querían trabajar con ella.

Sin embargo, tiempo después, ella confesó que todo fue montado porque estaban entregándole recompensas a las personas por llevar videos de famosos in franti. Pero el dichoso video terminó en ‘La Red’, la competencia del canal en donde ella trabajaba.