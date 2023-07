Diva Jessurum reveló la ‘cagada’ que lo hicieron Laura Acuña y J Mario Valencia hace muchos años

Laura Acuña es una de las presentadoras más famosas de Colombia, pues desde hace años inició en la televisión. Llegó a ser presentadora de Espectáculo RCN y ‘Muy Buenos Días’ al lado de Jessica Cediel y J Mario Valencia, con quien formó una hermosa amistad, casi hasta el punto de volverse como familia. Luego de tantos años, famosa presentadora reveló que Laura y J Mario la dejaron botada en importante momento.

Lea también: ‘Pirulino’ se pegó una ‘operadera’: Miguel Varoni preocupó a sus seguidores por su apariencia física en video

Acuña fue una de las personas más afectadas por la muerte de J Mario Valencia en el 2019. De hecho, conserva un oso de peluche que está hecho de una de las camisas de J Mario, pues duraron muchos años trabajando juntos, lo que generó que Valencia se convirtiera casi que en su padre.

En su programa de estrenistas llamado ‘En la Sala de Laura Acuña’, una de sus invitadas fue Diva Jessurum, otra de las grandes presentadoras de Colombia, revelando una gran anécdota de Laura Acuña y J Mario:

“Me invitaron a ‘Muy Buenos Días’ y que huevo imaginarme yo que este par se pararon a comer empanadas, los dos comían y me hacían seña de que siguiera. Lo peor de todo es que era 31 de octubre, entonces yo me fui disfrazada de bruja, entonces me sentía haciendo el oso más oso de mi vida”, afirmó Diva Jessurum.

Lea también: “Me quedo sin palabras”: famosos reaccionaron ante las palabras de Margarita Rosa y su negación a Dios

Sin duda, la historia causó mucha risa en Laura Acuña, quien recordó con mucho cariño los momentos de su carrera, sobre todo al inicio, cuando nadie creía en su talento.

Eso sí, Diva dejó muy claro que considera que Laura Acuña es la presentadora más linda de toda Colombia, además de todo el talento que tiene.