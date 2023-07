Por salir del paso: Laura Acuña reveló el ‘desastrozo’ primer casting que le hicieron en RCN

Laura Acuña es una de las presentadoras más famosas de Colombia, pues desde hace años inició en la televisión. Llegó a ser presentadora de Espectáculo RCN y ‘Muy Buenos Días’ al lado de Jessica Cediel y J Mario Valencia, con quien formó una hermosa amistad, casi hasta el punto de volverse como familia. Luego de tantos años, la famosa presentadora confesó que su primer casting fue un poco raro, pues se lo hicieron “por salir del paso”.

Nadie en la actualidad duda del talento que tiene Laura Acuña, pues es una de las más famosas y con mayor trayectoria en la televisión, pues hizo parte de los programas con más raiting como lo fue ‘Muy Buenos Días’. Sin embargo, no siempre fue así, pues reveló que al inicio nadie creía en ella.

A través de su programa ‘En La Sala’, Laura Acuña confesó que cuando se presentó por primera vez al casting de entretenimiento, nada en el set estaba listo:

“Me acerqué a Álvaro García y le dije ‘yo quiero que me haga un casting para noticias generales’ y me dijo que solo tenía vacantes para noticias del entretenimiento. Me dijo que fuera al otro día, cuando yo fui a hacer el casting, todos los muebles estaban arrumados, no estaban todas las luces prendidas, eso fue como que, ‘hagámosle el casting a esta ‘cagona’ y salgamos de ella’. Me preguntaron, ‘¿usted ha leído promter?’ y yo, ‘no, pero yo leo’, me pusieron uno de una emisión de noticias del entretenimiento y fui en jean y un esqueleto”

“Después, al día siguiente, me llamó el productor general y me dijo que el audio de la prueba había quedado mal, eso fue mentira, pero cuando llegué al otro día, el set sí estaba listo y montado”, terminó por decir la presentadora.