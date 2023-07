¿Margarita Rosa iba a ser la protagonista? Libretista de Ana de Nadie reveló detalles y el cambio que tendrá el final

Ana de Nadie es una telenovela del canal RCN la cual es una adaptación de la famosa producción ‘Señora Isabel’ que fue realizada en 1993. Si bien, sus escritoras aseguraron que durante varios meses estuvieron trabajando con el fin de ajustar esta nueva producción a las actuales condiciones sociales.

En medio de una conversación con el periodista de celebridades Carlos Ochoa, una de sus escritoras Jimena Romero. En principio, la libretista aseguró que el canal la contacto con el fin de hacer el ‘remake’ de ‘Señora Isabel’ teniendo en cuenta que no se había hecho antes.

Asimismo, Romero indicó que ya había estado rondando por esta idea e incluso causó sorpresa al revelar que había tenido algunas conversaciones con Caracol: “fue una conversación que al final no se dio”. Cabe resaltar que RCN para muchos volvió a la vida gracias al éxito que ha tenido ‘Ana de Nadie’.

Seguidamente, la libretista aseguró que con RCN logró llegar a un acuerdo, pues deseaba incluir en esta producción a dos de sus familiares a su mamá, Judy Henríquez, quien le dio vida a la mamá de la protagonista, Dolores Ocampo. También a su hermana, Adriana Romero quien interpretó a Genoveva y se ganó el cariño de los televidentes a lo largo de esta producción, como un homenaje a su papá.

Sin embargo, la revelación más inesperada a lo largo de la entrevista resultó ser: “Cuando yo empecé a escribir esto, pensó en Margarita Rosa, me encanta siempre he querido escribirle algo a ella, es realmente especial”. Jimena dejó claro que ha seguido su carrera de cerca, motivo por el cual siente admiración por su talento. Teniendo en cuenta que su padre, Bernardo Romero fue un famoso actor, director y guionista de televisión.

La libretista aseguró que ella realizó la sugerencia a RCN, pero, desconoce el desenlace de esta historia: “No tengo idea si se llegó hasta el momento de proponérselo, si ella supo, lo hablaron o no lo hablaron”, esto con el fin de que Margarita Rosa de Francisco se convirtiera en la protagonista de Ana de Nadie, hecho que no se dio. Asimismo, reiteró que su idea de sugerir a Margarita se dio porque no había llegado a su cabeza Paola Turbay, ya que destaca su belleza y su papel se acomodaba a la perfección con Ana.

Romero destacó que lo más difícil y estresante resaltó ser poder escribir el final en donde los espectadores puedan quedar satisfechos y así será el final de esta producción logrando entender los motivos de este cierre.