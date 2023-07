Estas son las razones por las que Kika Nieto se volvió atea

Kika Nieto se dio a conocer en el año 2011 por ser una de las Youtubers más populares del momento por sus tutoriales de maquillaje en dicha plataforma. Su popularidad fue creciendo y con ello su contenido fue más variado, llegando a realizar diversos Vlogs donde narraba parte de su día a día o de momentos en específico.

Dentro de sus Vlogs personales, la creadora de contenido reveló en su momento que era una persona que profesaba el cristianismo. Después de esto muchas de sus suscripciones habían aumentado considerablemente. Sin embargo, con el pasar del tiempo la creadora de contenido había tenido un cambio drástico tanto en apariencia física como en su forma de crear contenido, así que muchos se habían cuestionado las razones de dicho cambio.

Con el tiempo ella se abrió a sus seguidores mencionando que ya no creía en Dios de la misma manera, y es por esto que había tenido ciertos cambios en ella. En un programa llamado ‘El cafetal’ Kika hace un tiempo habló de manera más abierta sobre las razones y algunas circunstancias que la llevaron a renunciar a creer en Dios. En el fragmento también dejó en claro que no pudo ser atea “Ahí nada tiene sentido. Soy más amiga del agnoticismo que del ateismo, ahí hay más sabiduría que una persona que dice que no existe” (refiriendose a Dios)