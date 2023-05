“Casi me desmayo antes de grabar”: Andrea Serna contó el crítico momento en el que su salud estuvo en juego

Andrea Serna es una de las presentadoras más famosas de la televisión colombiana debido a su amplia participación en diversas producciones entre las que se destacan: ‘Protagonistas de nuestra tele’, ‘Factor X’, ‘Voy por ti, juega por mí' y actualmente hace parte del famoso reality ‘El Desafío The Box’ el cual ha logrado ser todo un éxito en cada una de sus temporadas.

Si bien, la caldense debe cumplir con extensas jornadas de grabación esto no ha sido impedimento para que siga bastante activa a través de sus redes sociales en donde no solo aprovecha para bailar con su hija, también contar algunas historias inéditas sobre su vida, las cuales llegan a causar risas y preocupación entre sus fans.

A través de cuenta de TikTok Serna indicó que casi me desmaya antes de salir a grabar. El hecho se dio en Brasil mientras que ella hacía parte de la producción ‘The Wall’, Serna indicó que estaba lista para empezar esta producción y justamente estaba ubicada en la puerta de su camerino mientras esperaba decidió ingerir una menta.

Sin embargo, en cuestión de segundos apareció el asistente de dirección, quien abrió la puerta y de manera apurada le pidió que se dirigiera al set. En medio de la tensión Andrea resultó tragándose la menta: “Me la pasé y se me ha quedado aquí atorada (señalando su garganta)”. Posteriormente, agregó que ese no fue precisamente el problema, pues ella trató de disimular lo que estaba ocurriendo enfocándose en la grabación.

Teniendo en cuenta que nadie de la producción estaba enterado de lo ocurrido: “Yo pensé que lo podía superar, creí que me iba a pasar”. Asimismo, resaltó que en cierto momento sintió que la situación se estaba saliendo de control, tanto así que se giró hacia su maquillador. Según ella, él la va pálida y reacciona rápidamente para comprender que estaba sucediendo: “Yo intentaba decirle estoy atorada, pero no le podía ni decir, no podía ni respirar”.

En aquel momento llegó el encargado de sonido, quien en principio no se percató del hecho. Pero, su amigo y maquillador se dio cuenta de que la presentadora estaba a punto de desmayarse por lo que la agarró y sostuvo durante varios segundos mientras que también le hacía presión en su estómago con el fin de que expulsara el pequeño dulce: “Yo ya decía si pasa un segundo más me desmayo, golpecito en la espalda todos alrededor mirando y puf sale la mentita”.