“Me iba a desmayar, no podía respirar”: La ‘nueva’ participante de ‘MasterChef Celebrity’ que puso a sufrir a los jurados

‘MasterChef Celebrity’ en su nueva temporada ha tomado por sorpresa a los televidentes con cada uno de los participantes quienes han llegado a demostrar sus talentos culinarios y también permitirle al público conocer sus diversas personalidades.

Durante el capítulo de este 22 de julio no solo los participantes tuvieron que medirse a una exigente prueba para no llevarse el delantal negro, donde un postre tenía que ser el principal protagonista. Sin embargo, dos sorpresas fueron las que llegaron a la cocina, una de ellas por el ‘look’ que debía utilizar y la otra por la nueva cocinera.

Le puede gustar: “Hagan algo con sus patéticas vidas”: Esposo de Ana Karina Soto salió en defensa de su hijo y hasta los tildó de envidiosos

En medio de risas cada uno debía escoger una peluca, las cuales se presentaban de diversos colores y con las cuales deberían cocinar todo el reto, hasta Carpentier se le midió e incluso fue felicitado por el nuevo ‘look’, ya que acariciaba cada unos de sus falsos cabellos. En cuanto a la nueva participante, se trató de la famosa presentadora Claudia Bahamon.

Pero había algo detrás, pues si Claudia ganaba los chefs serían sus “esclavos” por un día y tendrían el delantal negro, pero si ella era quien perdía tendría que lucir el temido delantal negro y por ende, ser “esclava” de estos tres jurados.

Sin embargo, la situación logró salirse de control para Claudia, pues se demoró en escoger los ingredientes uno de los participantes le puso su trasero en la cara, se quedó sin batidora y hasta terminó pidiéndole ayuda a Mario, ya que no sabía como salir adelante con este reto. Lo cierto es que las risas no faltaron entre los famosos quienes buscaron ayudarla, pero no fueron los únicos, pues Nicolás y Cris también se rieron de ella debido a lo perdida que estaba.

También puede leer: ¿Pillados en Cartagena? Amparo Grisales y Ernesto Calzadilla fueron vistos disfrutando de la playa, la brisa y el mar

Y es que tanto fue el estrés para Claudia que aseguró: “Sentí que me iba a desmayar, no podía respirar”, sin embargo, la presentadora decidió salir adelante para llegar al atril con su plato, cabe resaltar que contó con el apoyo de todo el equipo. Al presentar su plato ‘Calentamiento global’, la bromas por parte de los chefs no faltaron, “tengo ganas de ahorcarlos”, reiteró la presentadora.

Ante los nervios Cris aseguró que destacada la decoración, pues al parecer, el postre estaba bastante seco, además resaltaron que tenía muy buenos sabores a pesar de que el merengue quedó blando, pero, ante los malos comentarios defendió su plato de principio a fin. Finalmente, Claudia se ganó el delantal negro, “el amargo que siento porque ellos siempre han querido que yo sea la esclava”.