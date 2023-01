Esposo de Ana Karina Soto se defiende de quienes lo critican por usar falda y pintarse las uñas

El actor Alejandro Aguilar, quien está casado con la reconocida presentadora Ana Karina Soto ha sido noticia en las últimas horas, pero no precisamente por un tema relacionado con la actuación o la dirección, áreas en las que se desempeña el ibaguereño. Tanto él como su esposa se han visto envueltos en un escándalo causado por los ‘haters’ que han criticado a Aguilar.

Lea tambien: Además de policía es influencer, esta mujer se está robando las miradas en redes sociales

En la fiesta de fin de año se puede ver a Alejandro en una foto compartida por Ana Karina, vestido con una camisa blanca, falda oscura hasta las rodillas, botas de estilo punk y sus uñas pintadas. Junto a la imagen se puede leer “Una despedida de año sin Mi Mamita linda. Pero rodeada de mucho Amor! Gracias @alejoaguilar82 por hacer todo lo humanamente posible para que este día fuera de mucho amor, esperanza, agradecimiento y optimismo”.

Aunque en la foto se puede ver que estaban pasando por un buen momento familiar y como dijo Ana Karina, tratando de llevar de la mejor manera el primer fin de año sin su madre, los comentarios criticando son totalmente diferentes. “Y el esposo se disfraza?”, “Que mal gusto la pinta de tu esposo”, “Que pareja más dispareja”, “Mi opinión que boleta de Marido no saldría a ningún lado con él no ve que a el hijo le pintan las uñas de negro”, son algunos de los varios mensajes que pusieron en la publicación los llamados ‘haters’.

También le puede interesar: Nada mal: los millones que cobra Yanfry por hacer publicaciones comerciales en redes sociales

Ante esto Alejandro no se quiso quedar callado y escribió un extenso texto en el que se puede leer en una parte: “prefiero llevar puesta una falda y no llevar tanto resentimiento y odio en mi ser. La homofobia, la xenofobia, la transfobia, la aporofobia, el racismo, etc,. Sí uñas pintadas. Sí falda. Sí pelo largo. Sí Dante es feliz con pelo largo y uñas pintadas. ¿Ustedes creen que eso es una enfermedad y por eso nuestro hijo será Gay o su hijos? Por favor amigos y amigas, más amor en su corazón. Observen su interior y no solamente su vestuario. Y sí mañana tengo un un hijo Gay, será una belleza. No será un escándalo. Tampoco una enfermedad”.