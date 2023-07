¿Tiene los ojos y la barbilla del abuelo? Laura Ojeda mostró tierna ecografía de su ‘retoñito’ con Nicolás Petro

La relación entre Laura Ojeda y Nicolás Petro, se ha convertido en una de las más sonadas en el 2023, puesto que el nombre del hijo mayor del presidente de los colombianos ha estado en el ojo público, debido a que enfrenta una acusación por lavado de activos, debido a las declaraciones que realizó su expareja Daysuris del Carmen Vázquez, quien anteriormente era amiga de su actual prometida.

Ojeda, quien es muy activa en las redes sociales, especialmente en Instagram, donde acumula 395.000 seguidores; lugar que ha aprovechado para defenderse de aquellos que la tildan de ‘gusanera’ y ‘quita maridos’. La también actriz, que tuvo su paso en 2017 en el reality de RCN, ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, también muestra con alegría en la red su proceso de gestación, con varias fotografías en las que muestra el crecimiento de su ‘barriguita’.

Así luce el hijo de Laura Ojeda y Nicolás Petro

Recientemente, la media naranja del hombre que fungía como diputado en el departamento del Atlántico, realizó una dinámica de preguntas y respuestas, en donde reveló las primeras imágenes de su pequeño Luka, de quien afirmó tiene la misma nariz y barbilla de su ‘taita’, acorde a los rasgos físicos que se evidenciaron en la última ecografía.

“Hay indicios por ahí que dicen que me quedé dormida. Tiene rasgos del papá, pero un bebé cambia demasiado”, enfatizó Laura Ojeda, quien también dio a conocer si ocultara o no a su pequeño en el momento que nazca: “Los primeros meses no, para proteger a Luka de esas personas que nos quieren hacer daño”, añadió.

